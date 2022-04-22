Der Standard: украинский кризис можно разрешить только переговорами, а не поставками тяжёлых вооружений

23:43
РИА Новости: три человека пострадали при стрельбе неподалёку от посольств в Вашингтоне
Как минимум три человека пострадали во время стрельбы в северо-западной части Вашингтона, где находятся несколько иностранных посольств.
23:41
Кремлёв зарегистрирован кандидатом на пост президента IBA
Действующий президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв повторно баллотируется на должность главы организации.
23:35
В МЧС напомнили о штрафах за пожары на дачном участке
Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы, генерал-майор внутренней службы МЧС России Ринат Еникеев напомнил о штрафах за пожары на дачном участке.
23:33
Bloomberg: Япония не желает разрывать отношения с Россией в энергетической отрасли
В Японии не хотят покидать российские энергетические проекты из опасения, что место Токио займут другие крупные игроки.
23:33
В МЧС дали советы по обеспечению пожарной безопасности на даче
Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы, генерал-майор внутренней службы МЧС России Ринат Еникеев дал советы по обеспечению пожарной безопасности на даче.
23:30
Рекрутер Шубадерова назвала качества хорошей няни
Частный рекрутер по подбору домашнего персонала Татьяна Шубадерова назвала качества хорошей няни.
23:30
Программу реставрации объектов культурного наследия в Москве сохранят в полном объёме
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что программу реставрации объектов культурного наследия в столице сохранят в полном объёме.
23:29
В Союзе садоводов России назвали возможные причины пожаров на дачах
Заместитель председателя общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Юрий Шалыганов рассказал о возможных причинах пожаров в садоводческих товариществах.
23:29
В Тульской области выросли темпы строительства многоквартирного жилья
В Тульской области отмечен рост темпов строительства многоквартирного жилья, заявил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на совещании о мерах поддержки отрасли.
23:28
В Ассоциации садоводов России дали советы по началу дачного сезона
Доктор сельскохозяйственных наук Игорь Муханин, президент Ассоциации садоводов России, дал советы, как открыть дачный сезон в столичном регионе.
23:28
Опрос: большинство россиян отмечают Пасху
Сайт kp.ru провёл опрос и выяснил, что большинство россиян отмечают Пасху.
23:27
Центр телемедицины МОНИКИ проконсультировал 100 тысяч пациентов с 2020 года
Центр телемедицины в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) проконсультировал более 100 тыс. пациентов с октября 2020 года.
23:27
В Ростовской области подсчитали «индекс кулича»
В Ростовской области подсчитали стоимость продуктов для приготовления пасхальных куличей.
23:27
В Ленобласти расширили меры поддержки для детей-сирот
В Ленинградской области ввели новую меру поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 28 апреля им начнут компенсировать затраты на аренду жилья.
23:26
Metaratings: российские фигуристы примут участие в открытом чемпионате Армении
Российские фигуристы, которые не приняли участие в Олимпийских играх в Пекине, приедут на открытый чемпионат Армении.
23:26
Минобороны Канады заявило о передаче Украине тяжёлой артиллерии
Министерство обороны Канады заявило о передаче Украине тяжёлой артиллерии.
23:21
В Крыму планируют установить более 50 зарядных станций для электрокаров в 2022 году
В Крыму планируют установить более 50 зарядных станций для электромобилей в 2022 году.
23:21
Нижегородская область примет участие в акции «Ночь музеев»
Нижегородская область примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев».
23:20
В лесничествах Оренбургской области высадят более 2 млн деревьев
В лесничествах Оренбургской области весной 2022 года высадят более 2 млн деревьев. Мероприятия проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
23:20
В вузах Татарстана появится почти 20 800 бюджетных мест в новом учебном году
В вузах Татарстана появится 20 788 бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в новом учебном году.
23:19
В Калининградской области прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19
В Калининградской области рассказали о темпах вакцинации от коронавируса.
23:19
Стал известен победитель конкурса «Учитель года» в Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал об итогах регионального конкурса «Учитель года». Победителем признана Сания Айтасова, учитель русского языка и литературы образовательного центра «Южный город».
23:19
В Нижегородской области создадут три образовательно-производственных кластера
Правительство Нижегородской области подписало соглашения о создании трёх образовательно-производственных кластеров.
23:16
Венедиктов сообщил о намерении обжаловать решение о внесении в список иноагентов
Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* намерен обжаловать решение о внесении его в список СМИ-иноагентов.
23:16
Фёдоров: борьба ЦСКА с «Металлургом» только начинается
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение московской команды в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от магнитогорского «Металлурга» (4:0).
23:08
Ведущий Fox News предложил проверить счета Зеленского перед отправкой помощи
Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон предложил проверить счета украинского президента Владимира Зеленского перед отправкой помощи Украине.
23:05
Цзю: если Фьюри расслабится, то Уайт может преподнести ему сюрпризы
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился ожиданиями от поединка между британским боксёром Диллианом Уайтом и чемпионом мира по версии WBC в тяжёлом весе соотечественником Тайсоном Фьюри.
22:51
Михайлов: у ЦСКА сегодня не было шансов выиграть в матче с «Металлургом»
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал победу магнитогорского «Металлурга» в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над ЦСКА (4:0).
22:49
В Севастополе простились с погибшим на крейсере «Москва» мичманом Вахрушевым
В Севастополе простились со старшим мичманом Иваном Вахрушевым, погибшим на крейсере «Москва», сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
22:44
В Ростовской области сокращают число коек для пациентов с COVID-19
В Ростовской области сокращают количество коек для пациентов с коронавирусом в связи с улучшением эпидситуации.
22:41
Депутат Белик назвал заявление Госдепа о «контроле ВСУ» над Мариуполем откровенной ложью
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление представителя Госдепа США Неда Прайса о том, что украинские силы якобы сохраняют контроль над Мариуполем.
22:40
На Кубани ожидаются заморозки до -2 °C
Ночью и утром в субботу, 23 апреля, в Краснодарском крае местами ожидаются заморозки до -1...-2 °C.
22:39
В Нижегородской области ввели особый противопожарный режим
В Нижегородской области установлен особый противопожарный режим. Он касается всех территорий, за исключением лесного фонда.
22:38
Минобороны сообщило об оказании помощи семьям погибшего и пропавших с крейсера «Москва»
Минобороны сообщило, что оказывает необходимую поддержку семьям погибшего и пропавших без вести с крейсера «Москва».
22:38
Россия предоставила Белоруссии отсрочку на год по выплате более $1 млрд по кредитам
Москва предоставила Минску отсрочку по выплате более $1 млрд в рамках обязательств по выданным кредитам, заявил глава Минфина Белоруссии Юрий Селивёрстов в эфире телеканала «Беларусь 1».
22:37
Воробьёв: мы готовили ребят к тому, что ЦСКА выйдет ещё злее
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу команды в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над московским ЦСКА (4:0).
22:32
Депутат Туров назвал дезинформацией заявление Госдепа о «контроле ВСУ» над Мариуполем
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT прокомментировал заявление представителя Госдепа США о том, что украинские силы якобы сохраняют контроль над Мариуполем.
22:27
МО: большинство офицеров и матросов с крейсера «Москва» пожелали продолжить службу
Минобороны России сообщило, что абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
22:23
Экс-судья Авдонченко высказалась об идее Салиховой назначить женщин-арбитров на матчи РПЛ
Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Наталья Авдонченко раскритиковала предложение Заремы Салиховой, гражданской жены владельца «Спартака» Леонида Федуна, назначить женщин-арбитров на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:18
Минобороны России: один военный с крейсера «Москва» погиб, ещё 27 пропали без вести
При попытке потушить возгорание на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, ещё 27 членов экипажа объявлены пропавшими без вести, заявили в Минобороны России.
22:10
В Чехии изъявили желание заменить Россию в составе СПЧ ООН
В МИД Чехии сообщили о желании заменить Россию в Совете ООН по правам человека (СПЧ) — в Праге уже подали соответствующую заявку.
22:05
Тинькофф Банк сообщил о планах провести ребрендинг в 2022 году
Тинькофф Банк сообщил о планах провести ребрендинг и отказаться от старого бренда в 2022 году.
22:02
Политолог Бальбек: США распоряжаются Украиной как колониальной собственностью
Политолог Руслан Бальбек с беседе с RT прокомментировал заявление представителя Госдепа США о том, что украинские силы якобы сохраняют контроль над Мариуполем.
22:01
«Металлург» обыграл ЦСКА в третьем матче финальной серии КХЛ
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским ЦСКА в третьем матче серии финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубка Гагарина.
21:55
Антонов: США оказали давление на постпредов при ОАГ для лишения России статуса наблюдателя
США надавили на постпредов при Организации американских государств (ОАГ), чтобы лишить Россию статуса наблюдателя, заявил в эфире телеканала «Россия 1» российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
21:55
Сенатор Цеков прокомментировал заявление Госдепа о «контроле ВСУ» над Мариуполем
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе c RT прокомментировал заявление Госдепа США о контроле ВСУ над Мариуполем.
21:52
Кудерметова пробилась в полуфинал теннисного турнира в Стамбуле
Россиянка Вероника Кудерметова вышла в 1/2 финала теннисного турнира в Стамбуле.
21:51
В Подмосковье обсудили меры поддержки IT-отрасли
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил меры поддержки IT-отрасли с представителями этой сферы. В рабочей встрече также принял участие глава Минцифры России Максут Шадаев.
21:50
Проезд «Тройкой» в автобусах Подмосковья оплатили 8 млн раз с начала 2021 года
Проезд транспортной картой «Тройка» в автобусах Московской области оплатили 8 млн раз с февраля 2021 года.
21:46
Суд в Москве арестовал Кара-Мурзу по делу о распространении фейков о ВС России
Суд в Москве арестовал Владимира Кара-Мурзу* по делу о распространении фейков о Вооружённых силах России в ходе его выступления в палате представителей в американском штате Аризона.