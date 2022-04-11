Hill: первая встреча с начала спецоперации — Путин проведёт переговоры с австрийским канцлером в Москве

Президент России Владимир Путин проведёт личную встречу с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Москве, притом что это будут первые переговоры лицом к лицу с лидером ЕС с момента ввода войск на Украину, пишет The Hill. Как отмечает газета, канцлер подчеркнул, что Австрия сохраняет нейтралитет, призвав, однако, как можно скорее остановить кризис.
В понедельник президент России Владимир Путин встретится с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Москве. Эти переговоры станут первой встречей Путина с лидером ЕС после ввода войск на Украину 24 февраля, пишет The Hill.
О предстоящей встрече сообщил сам Нехаммер, написав в Twitter соответствующее сообщение. При этом канцлер подчеркнул, что Австрия сохраняет нейтралитет, отметив, однако, что кризис необходимо прекратить. Кроме того, Нехаммер выступил за проведение расследования по делу о предположительных военных преступлениях.
По словам политика, он также связался с ключевыми европейскими лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского, и уведомил их о поездке.
Новость об этих переговорах появилась всего через день после встречи Нехаммера с украинскими чиновниками в Киеве. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что они с Нехаммером обсудили антироссийские санкции и восстановление страны после окончания боевых действий.
Кроме того, на днях неожиданный визит в Киев совершил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, где встретился с Зеленским и прогулялся по украинской столице.
По итогам переговоров с Украиной Нехаммер заявил, что Австрия понимает, в каких условиях оказался украинский народ, и пообещал оказать им гуманитарную помощь.
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