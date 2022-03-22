CNN Оригинал

CNN: «это несправедливо!» — Япония недовольна решением Москвы прекратить переговоры по мирному договору

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Японские власти гневно отреагировали на решение Москвы прекратить переговоры с Токио по мирному соглашению, которое со времён Второй мировой войны так и не было заключено, передаёт CNN. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что подобная реакция России на японские санкции «крайне несправедлива и совершенно неприемлема».
CNN: «это несправедливо!» — Япония недовольна решением Москвы прекратить переговоры по мирному договору
AP
Японские власти гневно отреагировали на то, что Россия из-за санкций, введённых Токио в связи с российской спецоперацией на Украине, вышла из переговоров по мирному договору с Японией и заморозила совместные экономические проекты, связанные со «спорными Курильскими островами», сообщает CNN.

Россия и Япония формально ещё не прекратили «враждебные действия Второй мировой войны» из-за их противостояния по поводу островов, расположенных недалеко от самого северного японского острова Хоккайдо, которые известны в России как Курилы, а в Японии как северные территории. Как указывается в статье, эти острова были захвачены Советским Союзом в конце Второй мировой войны.

«Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору», — говорится в заявлении МИД России.

Российское внешнеполитическое ведомство при этом сослалось на «откровенно недружественные позиции» японской стороны, которая стремится «нанести ущерб интересам нашей страны».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что выступает категорически против решения России, назвав его «несправедливым» и «совершенно неприемлемым».

«Вся эта ситуация была создана российским вводом войск на Украину, и реакция России, нацеленная на то, чтобы увязать это к японо-российским отношениям, крайне несправедлива и совершенно неприемлема», — заявил Кисида.

Выступив против решения Москвы, он также подчеркнул, что отношение Японии к поиску мирного договора осталось неизменным.

«Япония должна решительно продолжать применять санкции против России в сотрудничестве с остальным миром», — добавил при этом японский премьер.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CNN США Северная Америка
теги
Вторая мировая война Курильские острова МИД переговоры Россия спецоперация России на Украине Украина Фумио Кисида Япония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров