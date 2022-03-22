CNN: «это несправедливо!» — Япония недовольна решением Москвы прекратить переговоры по мирному договору

Японские власти гневно отреагировали на решение Москвы прекратить переговоры с Токио по мирному соглашению, которое со времён Второй мировой войны так и не было заключено, передаёт CNN. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что подобная реакция России на японские санкции «крайне несправедлива и совершенно неприемлема».

Японские власти гневно отреагировали на то, что Россия из-за санкций, введённых Токио в связи с российской спецоперацией на Украине, вышла из переговоров по мирному договору с Японией и заморозила совместные экономические проекты, связанные со «спорными Курильскими островами», сообщает CNN.



Россия и Япония формально ещё не прекратили «враждебные действия Второй мировой войны» из-за их противостояния по поводу островов, расположенных недалеко от самого северного японского острова Хоккайдо, которые известны в России как Курилы, а в Японии как северные территории. Как указывается в статье, эти острова были захвачены Советским Союзом в конце Второй мировой войны.



«Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору», — говорится в заявлении МИД России.



Российское внешнеполитическое ведомство при этом сослалось на «откровенно недружественные позиции» японской стороны, которая стремится «нанести ущерб интересам нашей страны».



Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что выступает категорически против решения России, назвав его «несправедливым» и «совершенно неприемлемым».



«Вся эта ситуация была создана российским вводом войск на Украину, и реакция России, нацеленная на то, чтобы увязать это к японо-российским отношениям, крайне несправедлива и совершенно неприемлема», — заявил Кисида.



Выступив против решения Москвы, он также подчеркнул, что отношение Японии к поиску мирного договора осталось неизменным.



«Япония должна решительно продолжать применять санкции против России в сотрудничестве с остальным миром», — добавил при этом японский премьер.