Bloomberg: «имеют такое же право на жизнь, как и мы» — популярный японский бренд отказался уходить из России

Генеральный директор Uniqlo Тадаси Янаи объявил, что розничная сеть повседневной одежды продолжит свою работу в России, несмотря на принятые против страны санкции. При этом японский бизнесмен признался, что ему не нравится, когда власти вынуждают компании принимать политические решения, сообщает Bloomberg.

Крупнейший азиатский ритейлер Fast Retailing, который владеет сетью магазинов Uniqlo, продолжит работать в России. С таким заявлением выступил генеральный директор холдинга Тадаси Янаи, сообщает Bloomberg.

«Одежда — это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы», — подчеркнул глава японской компании. Бизнесмен добавил, что не поддерживает внешнюю политику Москвы, но не собирается закрывать 50 отделений Uniqlo на её территории.

Янаи также признался, что ему не нравится тенденция, когда компании вынуждают принимать политические решения. Ранее он отказался комментировать обвинения США в том, что при производстве футболок его компания использовала китайский хлопок, при сборе которого якобы использовался рабский труд, напоминает Bloomberg.

Решение Янаи идёт вразрез с действиями ряда крупнейших мировых брендов, которые объявили об уходе или приостановке работы в России из-за её спецоперации на Украине. В их число вошли Apple, Nike, BMW и General Motors, отмечает издание.

Японское правительство последовало курсу многих западных стран, введя множество ограничений против Москвы. Среди прочего оно заморозило активы ряда российских чиновников, «олигархов» и финансовых учреждений, включая Центробанк.

В то же время мнение японских компаний по этому вопросу разделилось. Крупнейшие автопроизводители страны Toyota и Honda заявили, что приостанавливают поставки автомобилей в Россию, но деловое лобби предостерегло торговых гигантов Mitsubishi и Mitsui от поспешного выхода из российского нефтегазового проекта. Japan Tobacco, которой принадлежит 37% российского рынка, продолжила работать в стране, но пообещала «полностью» соблюдать национальные и международные санкции, обращает внимание Bloomberg.