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N-TV: министр финансов ФРГ выступил против эмбарго на российские энергоресурсы

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В случае отказа от закупок российских нефти, газа и угля цены на энергоресурсы в Европе и во всём мире резко возрастут, пишет N-TV, ссылаясь на слова министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, отвергшего идею об эмбарго на российские энергоресурсы. Мнение Линднера также поддержал лидер партии ХСС Маркус Зёдер, предостерёгший от действий, продиктованных эмоциями.
N-TV: министр финансов ФРГ выступил против эмбарго на российские энергоресурсы
AP
Глава партии ХСС Маркус Зёдер сдержанно прокомментировал возможность эмбарго на закупку российских нефти, угля и газа, сообщает N-TV. Политик предостерёг от принятия продиктованных эмоциями решений, отметив, что в противном случае Германию могут ждать перебои с поставками энергии и резкий рост цен на энергоносители.
 
Министр финансов ФРГ и лидер партии «Свободные демократы» Кристиан Линднер отверг идею с эмбарго, пишет издание. «В случае, если мы откажемся от поставок нефти, газа и угля из России, это приведёт к тому, что цены на энергоресурсы в Западной Европе и во всём мире резко возрастут из-за сократившегося предложения», — приводит N-TV слова Линднера.
Кроме того, Линднер предупредил о возможных перебоях с энергией следующей зимой, пишет издание. Министр также отметил, что найти альтернативу российским энергоресурсам будет крайне непросто.
 
N-TV напоминает, что за эмбарго на импорт российских нефти и газа высказался депутат от партии ХДС Норберт Рёттген. Однако глава ХДС Фридрих Мерц подчеркнул, что на данный момент вопрос с эмбарго не рассматривается. 
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