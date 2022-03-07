N-TV: министр финансов ФРГ выступил против эмбарго на российские энергоресурсы

В случае отказа от закупок российских нефти, газа и угля цены на энергоресурсы в Европе и во всём мире резко возрастут, пишет N-TV, ссылаясь на слова министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, отвергшего идею об эмбарго на российские энергоресурсы. Мнение Линднера также поддержал лидер партии ХСС Маркус Зёдер, предостерёгший от действий, продиктованных эмоциями.
Глава партии ХСС Маркус Зёдер сдержанно прокомментировал возможность эмбарго на закупку российских нефти, угля и газа, сообщает N-TV. Политик предостерёг от принятия продиктованных эмоциями решений, отметив, что в противном случае Германию могут ждать перебои с поставками энергии и резкий рост цен на энергоносители.
Министр финансов ФРГ и лидер партии «Свободные демократы» Кристиан Линднер отверг идею с эмбарго, пишет издание. «В случае, если мы откажемся от поставок нефти, газа и угля из России, это приведёт к тому, что цены на энергоресурсы в Западной Европе и во всём мире резко возрастут из-за сократившегося предложения», — приводит N-TV слова Линднера.
Кроме того, Линднер предупредил о возможных перебоях с энергией следующей зимой, пишет издание. Министр также отметил, что найти альтернативу российским энергоресурсам будет крайне непросто.
N-TV напоминает, что за эмбарго на импорт российских нефти и газа высказался депутат от партии ХДС Норберт Рёттген. Однако глава ХДС Фридрих Мерц подчеркнул, что на данный момент вопрос с эмбарго не рассматривается.
На полях дипломатического форума в Анталье планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал апелляции от Российского футбольного союза (РФС) по поводу решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении сборной России от соревнований.
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, когда будет подана жалоба в КДК РФС по поводу матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» из-за участия в игре в составе железнодорожников форварда Яна Кухты.
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработал самокат для шеринговых систем.
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Химки» до сих пор не подали протест на результат матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» из-за участия в игре в составе железнодорожников форварда Яна Кухты.
В переговорах между Россией и Украиной в Белоруссии возможно смещение по времени из-за проблем с логистикой у украинцев, сообщил РИА Новости близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.
Генеральный директор промоутерской компании АНО «Росгонки», занимавшейся организацией российского этапа «Формулы-1», Алексей Титов поделился мнением о требованиях Международной автомобильной федерации (FIA) к отечественным гонщикам.
Основательница коммуникационного агентства LUMO, кандидат психологических наук, доцент ГУУ Сима Мусатова рассказала, что в праздничный промежуток февраль — март компании идут на разные уловки, чтобы привлечь аудиторию и заставить её потратиться на подарки к 8 Марта и 23 Февраля.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT рост цен на газ в Европе выше $3600 за 1 тыс. куб. м.
Истребители ВКС России и системы ПВО накануне вечером сбили ещё три Су-27 ВВС Украины в районе Полтавы, а также один Су-25 в районе Гостомеля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT рассказал о своём предложении запретить въезд в Россию бизнесменам и «деятелям искусств», которые покинули страну с началом специальной военной операции на Украине.
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о возможности занять первое место по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди европейских игроков.