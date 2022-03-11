Asahi Shimbun: не может позволить себе такие санкции — Япония не будет запрещать импорт российских энергоресурсов

Как заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, его страна не будет следовать примеру США и вводить запрет на импорт российской нефти и газа, пишет Asahi Shimbun. Кисида объяснил, что Япония не располагает своими обширными ресурсами, поэтому не может позволить себе такие санкции.
Япония не будет вслед за США вводить запрет на импорт нефти и газа из России в качестве санкций за спецоперацию Москвы на Украине. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает Asahi Shimbun.
«В интересах Японии — стабильные поставки энергоресурсов и безопасность», — подчеркнул Кисида. Он добавил, что его страна, не располагающая собственными обширными ресурсами, не может позволить себе вводить подобные санкции.
По словам японского премьер-министра, президент США Джо Байден отметил, что понимает, что многие американские союзники не в состоянии последовать примеру Вашингтона.
Тем не менее, как заверил Кисида, Япония продолжает активно сотрудничать с США в вопросе санкций и будет координировать свои действия с участниками G7 и другими членами международного сообщества по ответным мерам на украинский кризис.
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