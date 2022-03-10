Insider: в США цены на бензин побили исторический рекорд и продолжат расти

Из-за украинского кризиса и американских санкций в отношении России и без того растущие цены на бензин в США стали повышаться ещё стремительнее, пишет Insider. Уже сейчас средняя стоимость одного галлона побила исторический рекорд и достигла $4,17, эксперты прогнозируют продолжение роста, а потребителям приходится перераспределять семейный бюджет в новых обстоятельствах.

Жительница американского штата Арканзас Маранда Кодл сегодня тратит почти $80 на заправку семейного пикапа — всего три месяца назад, по её словам, на это уходила сумма вполовину меньше, пишет Insider. Как утверждает американка, повышение цен непросто даётся её семье, заставляя пересматривать бюджет в попытке найти средства как на самое основное, так и на досуг для детей, включая занятия спортом и школьный выпускной.

«Мы собираемся куда-нибудь сходить и купить платье, но в то же время нам ещё нужно отложить деньги на бензин, отложить деньги на продукты, потому что там сейчас тоже безумие творится, а там ещё останутся и другие текущие расходы, взять хотя бы счета за электричество, телефон и ипотеку», — прокомментировала Кодл.

Как отмечает Insider, американцы уже чувствуют на себе «отзвуки российско-украинского конфликта», из-за которого и без того растущие цены на бензин стали повышаться ещё стремительнее. По данным Американской автомобильной ассоциации (American Automobile Association), во вторник 8 марта средняя цена за галлон бензина по стране побила исторический рекорд и составила $4,17. Прошлый рекорд был установлен в июле 2008 года и составлял $4,11.

Издание напоминает, что цены росли ещё до начала российской спецоперации на Украине 24 февраля. Ранее инфляция в стране вышла на самые высокие показатели за последние 40 лет. В ответ на действия России, одного из крупнейших экспортёров нефти, на Украине США ввели в отношении Москвы санкции. Вслед за ними цены на ключевые товарные группы в Америке вроде продуктов, автомобилей и неочищенной нефти, стали расти.

Как рассказывает Патрик Де Хан, руководитель приложения GasBuddy, которое помогает пользователям отыскать наиболее дешёвые заправки, найти сырую нефть становится всё труднее. Без российской нефти, которой сложнее поступать на рынки из-за санкций, глобальный баланс спроса и предложения меняется, поэтому цены растут.

Во вторник 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа и призвал американцев готовиться к повышению цен на бензин. Как прогнозируют эксперты, стоимость одного галлона может вырасти до $5, прежде чем цены начнут снижаться. А в более дорогих штатах, вроде Калифорнии или Нью-Йорка, платить за бензин, возможно, придётся ещё больше.

По информации Insider, в период повышения цен на бензин в 2008 году многим водителям пришлось приспосабливаться — пересаживаться на менее «прожорливые» машины или искать другие способы передвижения. Сегодня 26-летний Джаред Питтс из Лас-Вегаса жалуется, что заправка его пикапа Ford F150, на которую раньше он обычно тратил $100, стала обходиться ему в $160. «Цены на бензин меня никогда особо не волновали. Я знал, что буду платить больше, потому что вожу пикап. Но от мысли, что платить за заправку придётся почти по $200, как-то не по себе. К сожалению, учитывая, куда всё движется, это не кажется таким уже нереалистичным», — поделился американец.

Как заявили Insider эксперты, цена на бензин, скорее всего, будет оставаться высокой на протяжении весны и лета, поскольку в этот период водители активнее пользуются автомобилями. «Летом спрос растёт из-за хорошей погоды. Обычно эти факторы ведут к увеличению цен в летнее время», — отметил руководитель по федеральным делам Американской автомобильной ассоциации Дэвин Глэдден. Ради экономии он советует соотечественникам планировать совместные поездки и по очереди подвозить друг друга.

Как полагает Патрик Де Хан, некоторые могут задуматься об электрических автомобилях, но там своих расходов тоже достаточно. «Электромашина обойдётся мне вдвое дороже, а то и больше только при покупке. Потом ещё страховка на неё стоит больше, также необходимо будет заплатить за установку зарядной станции дома», — рассказала изданию Памела из Калифорнии.