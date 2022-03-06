France 2: французы запасаются топливом в ожидании дальнейшего роста цен

Во Франции потребители начали делать запасы жидкого топлива: они опасаются, что из-за конфликта на Украине нефть продолжит подниматься в цене, передаёт France 2. Неожиданно высокий спрос в это время года привёл к проблемам у поставщиков, которым, возможно, придётся ограничить продажу топлива.

В этом году Янник Ларше заполняет свои резервуары с жидким топливом раньше, чем ожидалось: он обеспокоен, что его счета вырастут.

ЯННИК ЛАРШЕ, покупатель топлива: В прошлом году я их заполнял в мае, но раз цены взлетят, то я себе сказал, что настал момент это сделать.

Всего за два дня цены на топливо подскочили на 20 процентов и достигли 1,5 евро за литр. Ларше сложно смириться с таким подорожанием.

ЖУРНАЛИСТ: В этом году вы сколько заплатили?

ЯННИК ЛАРШЕ: 765 евро и 75 евроцентов.

ЖУРНАЛИСТ: По сравнению с прошлым годом в чём отличие?

ЯННИК ЛАРШЕ: (Вздыхает.) Это почти вдвое больше.

Таких, как он, много — тех, кто заранее заполняет резервы. У этого поставщика топлива в два раза больше заказов, чем обычно, и чтобы найти окно…

ОРЕЛИ АРНО, управляющая компанией Gilbard Roubinet: Но доставка будет только в середине или в конце следующей недели.

…нужно набраться терпения.

ОРЕЛИ АРНО: В прошлом году сроки поставки составляли 24—48 часов, а сейчас скорее около недели.

Из-за военной операции на Украине цены на нефть стали настолько нестабильными, что в другой компании даже не могут предугадать повышение тарифов.

ЖАКИ ДЮМА, управляющий компанией ETS Dumas: Сейчас мы больше не сообщаем цены.

ЖУРНАЛИСТ: То есть люди заказывают, не зная, сколько…

ЖАКИ ДЮМА: …сколько заплатят. Конечно, потом узнают цены, но они могут повыситься на 10—20 евро за кубометр.

Такой неконтролируемый рост подпитывается высоким спросом, которого поставщики не ожидали в это время года. В результате у некоторых возникли проблемы с запасами.

ЖАКИ ДЮМА: Вы видите, бензовозы здесь, а должны быть не здесь. Они ждут. И это на самом деле упущенная выгода.

Множество компаний опасаются, что им придётся ограничить поставки, чтобы избежать нехватки топлива.