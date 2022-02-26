NBC: украинский кризис серьёзно ударит по кошельку американских потребителей

Нестабильная обстановка на Украине повлияет на жизнь простых американцев: цены на энергоносители уже выросли, а инфляция достигла рекордных показателей, передаёт NBC. Населению США стоит также готовиться к росту цен на продукты питания и увеличению коммунальных платежей, оплата которых уже в прошлом году стала для некоторых проблемой.

В то время как взрывы и передвижения войск сотрясают Украину, последствия многолетнего кризиса уже ощущаются ближе к США. Из-за нестабильности в регионе и так высокие цены на энергию могут взлететь до небес.

МАРК ВУЛЬФ, глава Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи энергопотребителям США: Семьи сейчас задолжали около 21 миллиарда долларов по коммунальным платежам. В обычный год эта цифра составляет около 12 миллиардов.

Согласно декабрьскому исследованию аналитической компании Helpadvisor, в 2021 году каждый пятый американец по крайней мере однажды испытывал проблемы с полной оплатой счетов за электричество. Кажется, в 2022 году американцам не стоит надеяться на послабление.

АНАЛИТИК: Во время таких событий в качестве аналитика нефтегазового рынка постоянно остаёшься настороже.

Россия является крупнейшим производителем нефти для мирового рынка.

МАРК ВУЛЬФ: Всё это отзовётся повышением цен для американских потребителей.

ЖУРНАЛИСТКА NBC NEWS: Цепочка последствий кризиса привела из Киева прямо сюда, в приют для животных Вудсток в деревне Хай-Фолс, штат Нью-Йорк.

ЖУРНАЛИСТКА NBC NEWS: Что вы подумали, когда увидели счета за газ и электричество за прошлый месяц?

РЕЙЧЕЛ МАККРИСТАЛ, директор приюта для животных Вудсток: Обычно этот счёт за январь, как в прошлом году, составляет 2900 долларов, а в этом году он составил 8900 долларов.

ЖУРНАЛИСТКА NBC NEWS: 8900 долларов?!

РЕЙЧЕЛ МАККРИСТАЛ: Ага. Мы просто запаниковали, потому что да, возможно, мы найдём способ оплатить этот счёт один раз, но если он станет нормой?

Эта неопределённость усиливается, в то время как администрация Байдена и другие лидеры стран Запада принимают санкции против России.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Американские нефтегазовые компании не должны пользоваться этим моментом для того, чтобы повысить цены и свой доход.

Инфляция на все продукты уже достигла рекордного показателя за 40 лет. Теперь эксперты заявляют, что американцам стоит готовиться к тому, что цены на такие товары первой необходимости, как зерно и металлы, а также на энергию продолжат расти.

МАРК ВУЛЬФ: Нельзя планировать на время такой нестабильности рынка, это слишком необъятный, слишком огромный (разброс. — ИноТВ). Цены могут легко изменяться с 95 долларов за баррель нефти до 125. Мы не знаем.

ЖУРНАЛИСТКА NBC NEWS: Вы думали тогда, что решение, которое принимал Владимир Путин, может повлиять на ваших свиней?

РЕЙЧЕЛ МАККРИСТАЛ: Нет (смеётся). Когда думаешь о своей карьере и решаешь: «Я очень-очень хочу спасать животных и очень хочу работать на ферме-приюте», обычно совсем не думаешь о Владимире Путине, но теперь нам приходится.

ЖУРНАЛИСТКА NBC NEWS: Эксперты, с которыми я беседовала, говорят, что большинство американцев, которые живут от зарплаты до зарплаты, не могут предусмотреть в своём бюджете финансовую подушку на случай геополитических сбоев. Для них существует несколько вариантов поддержки: экономическая программа по поддержке людей с низким доходом — это федеральный фонд, который помогает оплачивать энергосчета. Также существует несколько программ помощи на государственном и местном уровне, так что людям, которые сейчас испытывают трудности, следует про них почитать. Потому что прямо сейчас маловероятно, что эти цены снизятся в ближайшее время.