CNN: Пентагон гадает о планах Путина и дальнейшей судьбе Киева

В Пентагоне растёт озабоченность по поводу того, что судьба Киева может быть решена в течение ближайших часов или дней, сообщает корреспондент канала CNN Кейти Бо Лиллис. По словам Лиллис, главный вопрос Пентагона на сегодня состоит в том, что планирует Владимир Путин в случае успеха российской военной операции: в частности, планирует ли Россия оставить на Украине свои войска.

Недавно украинский президент заявил о том, что союзники делают недостаточно и, цитата: «мы защищаем свою страну в одиночку». Несколько минут назад украинские военные сообщили о том, что сопротивляются наступлению российских войск к северу от Киева. Теперь давайте свяжемся с нашим корреспондентом Кейти Бо Лиллис, которая находится в Пентагоне. Кэти, за чем сейчас наблюдают сотрудники Пентагона?

КЕЙТИ БО ЛИЛЛИС, корреспондент CNN: Здесь, в Вашингтоне, в Пентагоне и по всей столице растёт беспокойство по поводу того, что судьба Киева будет решена в течение ближайших нескольких часов или нескольких дней. Высшие чиновники из администрации Байдена этим вечером проинформировали ключевых членов конгресса, сообщив им ужасные новости о том, что российские военные силы вошли на Украину с территории Белоруссии и теперь находятся всего в 20 километрах от украинской столицы.

Также, согласно нашим данным, российские силы по-прежнему удерживают аэропорт недалеко от Киева, который может быть использован для десанта парашютистов, спецназа, которые могут вступить в Киев. Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня публично заявил, что, согласно американским данным, Путин намеревается окружить город.

Сейчас представители спецслужб и оборонительных ведомств считают, что Путин намеревается свергнуть правительство Зеленского в Киеве и, как мы узнали из предыдущих сообщений, вероятно, заменить его на некое пророссийское прокси-правительство. Так что сегодня вечером все глаза устремлены на Киев и на украинские войска, сражающиеся за защиту столицы и страны. При этом представители спецслужб и Пентагона с самого начала откровенно заявили, что украинские силы в меньшинстве и вряд ли сумеют отразить вторжение, однако выразили надежду, что украинским войскам удастся создать России проблемы.

Сейчас самый важный из вопросов, на который пока нет ответа: что случится, если России удастся взять Киев и удастся установить там пророссийское правительство. Мне кажется, что тогда для местных властей главный вопрос будет в том, намерена ли Россия оставить свои вооружённые силы на Украине, намерена ли она оккупировать страну в долгосрочной перспективе. Это важный вопрос, на который пока нет ответа.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 25 февраля 2022 года.