Британский политолог: Россия требует нового миропорядка

Возможной целью Москвы в её военной операции может быть попытка соединить Россию с территорией Крыма по берегу Чёрного моря, заявил британский политолог Уильям Альберке в интервью для Der Spiegel. Альберке также отметил, что глобальная цель России заключается в требовании нового миропорядка.

Владимир Путин уже достиг своей задачи минимум — присоединения Донецкой и Луганской областей, считает Уильям Альберке, директор отдела стратегии, технологий и контроля над вооружениями Международного института стратегических исследований. По мнению эксперта, следующей фазой могла бы стать попытка соединить Россию с Крымом по берегу Чёрного моря.

«Действительно крупным и трудным шагом могла бы стать попытка создать соединение с Крымом по земле через Одессу и вплоть до Приднестровья», — приводит издание слова Альберке.

Также Альберке выразил мнение, что целью находящихся в Белоруссии российских войск может быть отвлечение внимания Украины: кроме того, они имеют возможность наносить удары по украинским стратегическим объектам, не переходя при этом украинской границы. При этом Альберке выразил сомнения в том, что Россия намеревается захватить Киев: «Такой сценарий должен быть кошмаром и для российских стратегов. Ни один солдат не хочет сражаться в городе. Особенно в 21 веке. Расчёт идёт на то, что противник сдастся до того, как дойдёт до массового столкновения войск».

По мнению Альберке, Путин держал в уме все возможные санкционные издержки текущего кризиса — в том числе касательно «Северного потока — 2». Эксперт считает, что Путин уже давно ожидал, что газопровод будет перекрыт, и удивлялся тому, что Германия так долго поддерживала проект на плаву. «Путин уже многие годы работает над тем, чтобы сделать экономику независимой от санкций, и я думаю, что он проделал неплохую работу. Россия имеет крупные запасы иностранной валюты. Разумеется, мы должны вводить санкции, но на планы Путина они не повлияют», — приводит Der Spiegel слова эксперта.

Резюмируя, Альберке выражает мнение, что конфликт на Украине является не просто конфликтом «Россия против НАТО», а конфликтом «Россия против всего мира», поскольку речь идёт о том, что Россия требует нового миропорядка.