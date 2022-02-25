CNN: Зеленский сейчас критически важен, как король в шахматах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что стал для России «целью номер один», передаёт CNN. По словам аналитика канала Седрика Лейтона, обеспечить безопасность украинского лидера крайне важно как в тактическом, так и в стратегическом плане. «Будучи представителем и главой государства, он критически важен, как король в шахматах», — отметил эксперт.

Российские силы захватили Чернобыль. Это место печально известно тем, что здесь произошла худшая в истории ядерная катастрофа. Какую цель они преследуют, захватив Чернобыль?



СЕДРИК ЛЕЙТОН, полковник в отставке, военный аналитик CNN: Чернобыль, который находится приблизительно вот здесь, — это очень чувствительная территория, поскольку им там приходится иметь дело с радиацией от ядерной аварии 1986 года, которая стала худшим ядерным инцидентом в истории.



Конкретно эта авария вызвала распространение радиации по огромной территории Европы — в основном Центральной и Северной Европы — и отразилась на некоторых частях этого континента. Ситуация особенно плохая вот в этой зоне и в южных частях Белоруссии.



По прошествии лет в прилегающих районах радиация, разумеется, немного снизилась. Однако активная зона реактора до сих пор крайне радиоактивна, и её даже поместили под саркофаг. Так почему же так важно удерживать это место?



В зависимости от того, что будет дальше, там вполне может произойти авария. Если бы я был на месте русских, я бы избегал этого места, как чумы. Но они мыслят не так, как мы. И для них самое важное — пройти как можно более прямым путём к их главной цели, а Чернобыль просто оказался на пути. Вот почему они решили, что им нужно пройти через эту местность. Кроме того, по понятным причинам эта территория, разумеется, не особо заселена. И именно поэтому Чернобыль стал той самой местностью, где они сейчас, по сути, удерживают заложников.



Я бы хотел поговорить об украинском президенте Владимире Зеленском. Мы не знаем, где он находится, но этой ночью он заявил, что является для Путина «целью номер один» и что в Киев вошли диверсионные группы. Насколько в тактическом плане сейчас критично обеспечить его безопасность?



СЕДРИК ЛЕЙТОН: Это критически важно как в тактическом, так и в стратегическом плане. Сейчас он, нравится ему это или нет, — представитель украинской нации. По-моему, он действительно взял на себя эту роль. Но будучи представителем и главой государства, он критически важен, как король в шахматах.



Вот почему для Зеленского, а также для его окружения и семьи очень важно быть в безопасности, насколько это возможно. Если русские его захватят, они попросту будут судить его как военного преступника, либо могут казнить его на месте. Мы не знаем, что конкретно там произойдёт, но существуют определённые возможности.



Если это действительно произойдёт, то это, разумеется, породит целую серию других вопросов касательно прав человека, военных преступлений и всякого рода вещей, которыми западные военные никогда бы не стали заниматься, а вот российские военные могут посчитать это, по сути, платой за ведение бизнеса.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 25 февраля 2022 года.