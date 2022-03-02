Guardian: Китай жёстко отреагировал на слова Абэ о размещении американского ядерного оружия в Японии

Китай осудил экс-премьера Японии Синдзо Абэ за его призыв обсудить размещение в его стране американского ядерного оружия на фоне обострения украинского кризиса и возможности нападения Пекина на Тайвань, сообщает The Guardian. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь обвинил его в нарушении трёх неядерных принципов островного государства, призвал «глубоко задуматься» над историей Японии и впредь проявлять осторожность в словах и поступках, касающихся тайваньской проблемы, чтобы не накликать беду.

Китай жёстко отреагировал на заявление бывшего премьер-министр Японии Синдзо Абэ о возможности размещения в островном государстве американского ядерного оружия, сообщает The Guardian. Японский политик призвал отказаться от табу на обсуждение этой темы на фоне обострения ситуации на Украине, а также возможной агрессии Пекина в отношении Тайваня.

«В НАТО Германия, Бельгия, Нидерланды и Италия участвуют в программе совместного использования ядерного оружия, размещая у себя американское ядерное оружие, — сказал Абэ. — Мы должны понять, как поддерживается безопасность по всему миру, и отказаться от табу на возможность открытой дискуссии». «В обсуждении того, как защитить Японию и жизни её людей в этой реальности, мы должны уверенно рассматривать различные варианты», — подчеркнул он.

Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида быстро отверг предложение Абэ о начале переговоров по поводу участия в программе совместного использования ядерного оружия: «Это неприемлемо, если учесть позицию нашей страны по сохранению трёх неядерных принципов». Речь идёт о том, что страна отказывается создавать оружие массового поражения, владеть им и размещать его на своей территории, поясняет британское издание.

Пекин также грозно отреагировал на слова Абэ, продолжает The Guardian. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что «японские политики часто распространяли ложные утверждения по поводу Тайваня и даже делали откровенно лживые заявления, нарушающие три неядерных принципа страны». Он призвал Японию «глубоко задуматься» над своей историей и быть острожной в словах и поступках, касающихся тайваньской проблемы, чтобы не накликать беду.

К тому же китайские СМИ обвинили Абэ в попытке возвращения японского милитаризма. «Есть не только доля иронии, но и огромный реальный риск в том, что группа людей в единственной стране в мире, на которую были сброшены атомные бомбы, стала призывать к тому, чтобы сторона, ответственная за эти бомбардировки, разместила ядерное оружие на её же территории», написала китайская газета Global Times.

Абэ же, всегда стремившийся к пересмотру пацифистской Конституция Японии, заявил, что любой конфликт между Китаем и Тайванем приведёт к возникновению чрезвычайной ситуации и у него в стране. В связи с этим он призвал США отказаться от двойной стратегии по обороне Тайваня, когда, с одной стороны, американцы не исключают возможности военного вмешательства в случае нападения на остров в Тихом Океане, а с другой — допускают, что могут и не вмешаться. Такая стратегия позволят Вашингтону сдерживать и Китай, и силы, выступающие за независимость Тайваня, объяснил Абэ.