В заявлениях Абэ о размещении американского ядерного оружия Global Times увидела угрозу возвращения японского милитаризма

Недавно на фоне обострения ситуации на Украине экс-премьер Японии Синдзо Абэ призвал во имя безопасности не отказываться от обсуждений по размещению американского ядерного оружия на территории страны. Как утверждает Global Times, в этом есть не только ирония, ведь о таком говорят в государстве, пострадавшем от американских атомных бомб, но и реальные риски, поскольку такие настроения уже давно ходят среди японских правых, целью которых в конечном счёте может быть собственное ядерное оружие.

В воскресенье 27 февраля бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что на фоне обострения ситуации на Украине Токио следует задуматься о соглашении о совместном обладании ядерным оружием с США, пишет Global Times. Политик привёл в пример некоторые европейские страны НАТО, у которых есть с Америкой такие договорённости и на территории которых уже размещено ядерное оружие Вашингтона.

«Мы не должны табуировать обсуждения, касающиеся реальности, с которой мы столкнулись», — прокомментировал Абэ. И это — несмотря на то, что Япония состоит в Договоре о нераспространении ядерного оружия и придерживается принципов отказа от производства, обладания и размещения таких видов вооружений на своей территории.

«Несмотря на завуалированность его высказываний, намерение Абэ очевидно: он хочет двигаться в сторону обладания ядерным оружием», — утверждает Global Times.

По словам издания, заявления бывшего премьер-министра не просто «сиюминутный порыв» — такие настроения уже какое-то время назревают среди правых японских политиков. Так, ещё в 2002 году сам Абэ, занимавший пост заместителя генерального секретаря кабинета министров страны, говорил, что применение тактического ядерного оружия в целях самообороны «необязательно представляет собой нарушение Конституции». В 2014 году, когда Абэ был премьер-министром, Япония попала в скандал, из-за того что «забыла упомянуть» о 640 кг плутония в докладах для МАГАТЭ. Кроме того, раньше лидер оппозиционной Либеральной партии Итиро Одзава также заявлял, что Япония может «за ночь» произвести большой арсенал ядерного оружия, чтобы обеспечить сдерживание Китая.

«Есть не только доля иронии, но и огромный реальный риск в том, что группа людей в единственной стране в мире, на которую были сброшены атомные бомбы, стала призывать к тому, чтобы сторона, ответственная за эти бомбардировки, разместила ядерное оружие на её же территории», — обращает внимание Global Times. Японские правые политики увлечены ядерным оружием больше, чем какое-либо другое государство мира. И сегодня «стыд потерпевшей поражение страны и желание отмщения, которые хотя всегда подавлялись, но постоянно бурлили в их крови, готовы вырваться из цепей», — предупреждает китайская газета.

Ещё большее беспокойство вызывает тот факт, что Япония действительно располагает мощной базой для потенциального производства ядерного оружия. Как ранее сообщали японские СМИ, у страны есть 47 тонн плутония на её территории и за рубежом — уже этого количества хватит для создания 6 тыс. ядерных бомб, рассуждает издание.

Более того, у Японии есть обширный потенциал по разработке ядерных носителей. Страна как имеет возможность создать собственные ракеты, способные переносить ядерные боеголовки, так и уже располагает военными самолётами вроде F-15, которые после определённых модификаций также смогут служить носителями. Как напоминает Global Times, ещё в 2016 году, будучи вице-президентом США, Джо Байден говорил, что «у Японии есть потенциал практически в одночасье обзавестись ядерным оружием», а американский эксперт по ядерным вооружениям подчёркивал, что Япония «чуть более чем в одной отвёртке от ядерного оружия».

Global Times подчёркивает: «безумие японских правых» в сочетании с потенциалом, которым располагает страна, может повлечь за собой катастрофические последствия. Это будет означать, что Япония станет совсем другой и, возможно, «милитаризм, который был в клетке почти 80 лет, вырвется на свободу». Ядерное равновесие в Восточной Азии будет нарушено, и геополитическая ситуация в корне изменится.

По словам газеты, Америке прекрасно известно про правых в Японии, но она считает эту страну важным рычагом в сдерживании Китая, поэтому предпочитает закрывать на них глаза. А это, в свою очередь, позволяет японским правым продвигать свою программу, конечной целью которой, вполне вероятно, может быть приобретение собственного ядерного оружия.

Поэтому, как настаивает Global Times, заявления Абэ нельзя рассматривать как личную точку зрения и просто так игнорировать. На такие настроения должны обращать внимание все в мировом сообществе — осуждать их и противостоять им.