Times: власти Японии собираются удвоить оборонный бюджет под давлением националистов

Японское правительство планирует вдвое увеличить расходы на армию, чтобы противостоять «растущей военной угрозе» со стороны Китая и КНДР, пишет The Times. По мнению издания, эти планы подтверждают, что действующий премьер всё ещё находится «под пятой» консервативного крыла правящей Либерально-демократической партии, которое возглавляет бывший лидер страны Синдзо Абэ.

Новое правительство Японии намерено удвоить расходы на оборону, чтобы противостоять «растущей военной угрозе» со стороны Китая и Северной Кореи. Эти планы подтверждают, что правые националисты оказывают серьёзное влияние на нового премьер-министра Фумио Кисиду, пишет The Times.

В конце месяца в стране пройдут всеобщие выборы, в результате которых, как ожидается, либерал-демократы сохранят свою власть. Но, судя по манифесту правящей партии, Кисида собирается в значительной степени отойти от обещанной им ранее прогрессивной экономической и социальной политики и вместо этого следовать консервативным курсом, явно навязанным правыми кругами, которые помогли ему получить премьерское кресло.

«Как мы видим по быстрому расширению вооружений Китая… и военной деятельности в таких областях, как острова Сенкаку и Тайвань, а также по прогрессу Северной Кореи в разработке ракетно-ядерного оружия… обстановка в области безопасности быстро меняется, — говорится в манифесте Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии.— Принимая во внимание, что в странах НАТО требуемое значение расходов на национальную оборону составляет 2 процента ВВП, мы будем стремиться к увеличению оборонного бюджета».

Японские власти в течение долгого времени поддерживали неофициальный лимит на оборонные расходы в размере 1% от ВВП. Удвоение трат — это долгосрочная цель, но при её реализации годовой прирост составит $50 млрд, обращает внимание The Times.

По словам издания, потенциальное увеличение расходов способствует значительному укреплению Сил самообороны Японии. Они получат возможность закупать больше военной техники, включая авианосцы, подводные лодки, истребители-невидимки, беспилотники, десантные корабли-амфибии, системы ПРО и спутники наблюдения.

Другие разделы манифеста партии подтверждают впечатление, созданное назначениями в кабинете министров Кисиды. Если верить этим пунктам программы, премьер не только не собирается добиваться «возрождения» ЛДП, но и «остаётся под пятой» консервативного крыла партии во главе с экс-лидером страны Синдзо Абэ, утверждает издание.

В манифесте не оказалось некоторых ключевых элементов, с помощью которых Кисида рассчитывал построить «новую форму капитализма». Он уверял, что создаст «благотворный цикл» роста и повышения заработной платы, которые снизили бы растущий уровень неравенства в Японии.

Его предложения предусматривали удвоение доходов и наиболее спорный момент — повышение фиксированной ставки на прибыль от акций. Трейдеры окрестили эту идею, которая вызвала падение на токийском фондовом рынке, «шоком Кисиды».

«Основным направлением моей экономической политики является повышение общего дохода для широкого круга людей, — утверждал Кисида во время спора с парламентской оппозицией. — Пересмотр налога на прирост капитала и дивиденды был лишь одним из вариантов политики распределения».

В манифесте также отсутствует обещанная программа жилищной и образовательной поддержки для семей с детьми, создание агентства по кризисам в области здравоохранения и учреждение должности специального советника по науке и технологиям. Кроме того, Кисида отказывается поддерживать изменения закона, которые позволяли бы супругам сохранять свои фамилии в браке.

«Во время выборов председателя правительства он произносил блестящие речи, но не способен воплотить их в жизнь», — сказал лидер оппозиционной Конституционно-демократической партии Юкио Эдано. Представитель Коммунистической партии Японии Акира Койке также выступил с критикой Кисиды. «Вы обладаете талантом прислушиваться к мнению ЛДП, но не к гласу народа», — заявил он.

Манифест, вероятно, отражает долг Кисиды перед его предшественником, поддержка которого позволила ему победить трёх других претендентов на ключевую роль в партии. В частности, пространство для манёвра нового премьера ограничивает назначение руководителем политики ЛДП Санаэ Такаичи, которая баллотировалась как предпочтительный кандидат Абэ, полагает издание.

В манифесте партии содержатся пункты, за которые выступают Такаичи и консервативные круги либерал-демократов. Они включают развитие термоядерного синтеза, получение возможности наносить превентивный удар по вражеским ракетным базам и пересмотр послевоенной пацифистской конституции Японии.

По словам The Times, во время пресс-конференции, на которой был объявлен манифест, Такаичи «бравировала» ограничениями на свободу действий Кисиды. «ЛДП тщательно проверит, какие именно цели собирается продвигать кабинет министров», — заверила она.