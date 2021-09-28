Asahi Shimbun: уходящий премьер Японии оставит преемнику массу нерешённых дипломатических проблем

За год своего пребывания на посту уходящий премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга усилил бдительность в отношении Китая и укрепил союз с Соединёнными Штатами, но совершенно не работал над развитием диалога с Пекином и восстановлением испорченных отношений с Южной Кореей, пишет Asahi Shimbun в редакционной статье. Как напоминает издание, глава правительства также не пытался возобновить переговоры с Россией по вопросу Курильских островов. Теперь все эти нерешённые проблемы лягут на плечи нового японского лидера, констатирует издание.

За год своего пребывания на посту премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга усилил бдительность в отношении набирающего силу Китая, укрепив союз с Соединёнными Штатами и партнёрские отношения со странами, разделяющими ценности Японии, пишет Asahi Shimbun в редакционной статье, посвящённой грядущему уходу главы японского правительства со своего поста. В то же время Суга никогда по собственной инициативе не работал над тем, чтобы начать прямой диалог с Китаем или улучшить испорченные связи с Южной Кореей, отмечает издание.

Суга, который вскоре покинет свой пост, оставил серьёзные дипломатические проблемы, которые ещё предстоит решить, отмечает газета. По мнению журналистов, «кто бы ни сменил его на посту премьер-министра, он столкнётся с острой необходимостью восстановить, в частности, потрёпанные связи Японии со своими соседями».

Как напоминает издание, Суга только что завершил визит в США — свою последнюю дипломатическую миссию в качестве лидера нации. Он принял участие в первом очном саммите лидеров четырёхстороннего союза: Японии, Соединённых Штатов, Австралии и Индии, — а также провёл краткие переговоры с президентом США Джо Байденом в присутствии первой леди. Такая поездка необычна для премьер-министра, который объявил о своей отставке, замечает газета. В Японии необходимость этого визита была поставлена под сомнение, тем более что в Токио и других частях страны по-прежнему действует чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса.

Сам Суга в качестве иллюстрации своих дипломатических достижений назвал работу над укреплением японско-американского альянса, продвижение концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» и вклад в многосторонние усилия — например, тот факт, что Токио стал одной из площадок июньского саммита, призванного обеспечить распространение вакцин против COVID-19 в рамках международной программы COVAX. За всеми этими действиями виден оттенок соперничества с Китаем, обращает внимание Asahi Shinbun. Отмечалось, что даже саммит COVAX проходил на фоне чувства тревоги по поводу китайской стратегии вакцинной дипломатии.

Пока Суга был у власти, Япония также укрепляла своё сотрудничество с европейскими странами в области безопасности, в том числе путём проведения совместных учений с вооружёнными силами Великобритании и Франции, напоминает издание. Напротив, усилия по налаживанию диалога и сотрудничества с Китаем, по-видимому, были отодвинуты на второй план. Так, единственный разговор японского премьера с лидером КНР Си Цзиньпином состоялся по телефону сразу после вступления Суги в должность.

«Мы должны отметить, что администрации Суги не хватало независимых идей о том, как Япония, оказавшаяся в центре соперничества между США и Китаем, могла бы сохранить свой собственный мир и безопасность, без того, чтобы просто следовать стратегии Вашингтона в отношении Китая», — пишет газета.

Отсутствие диалога также характеризовало отношения с Южной Кореей, считают авторы статьи. Находясь на своём посту, Суга так и не удосужился провести саммит с президентом Мун Чжэ Ином, хотя возможности для этого были. Несмотря на то что между Японией и Южной Кореей существуют глубокие разногласия по вопросам их общей истории, Суга никогда не предпринимал шагов, чтобы найти выход из тупика, посмотрев на ситуацию шире, подчёркивает издание. В решении вопроса о японских гражданах, похищенных северокорейскими агентами в 1970-х и 1980-х годах, который Суга определил как «главный пункт повестки дня» для своей администрации, также не было достигнуто никакого прогресса, напоминает газета.

Не было предпринято никаких шагов и для возобновления переговоров с Россией по вопросу о спорных «северных территориях». Суга даже не подверг критическому анализу вопрос о том, как и почему предыдущая администрация Синдзо Абэ потерпела неудачу в переговорах по четырём островам у восточного побережья Хоккайдо, которые были захвачены Советским Союзом в последние дни Второй мировой войны, сетуют журналисты.

Премьер-министр обязан не только решать отдельные вопросы, но и лично доносить до аудитории внутри страны и за рубежом идеи и стратегии дипломатии, которых, по его мнению, должна придерживаться Япония, убеждены авторы статьи, призывающие преемника Суги быть верным этой обязанности.