Guardian: Фумио Кисида станет новым премьер-министром Японии

Бывший глава Министерства иностранных дел Японии Фумио Кисида избран главой правящей Либерально-демократической партии страны, а значит, станет новым премьер-министром, пишет The Guardian. Тем не менее, как отмечает издание, маловероятно, что Кисида выберет курс на значительные изменения в политике партии, несмотря на низкие рейтинги одобрения у японцев.

Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, «обладающий репутацией человека, который умеет находить консенсус», по итогам голосования во втором туре был избран новым председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) и станет премьер-министром, сообщает The Guardian.

Во втором туре голосования среди членов парламента от партии и представителей 47 префектурных партийных организаций Кисида набрал 257 голосов, что позволило ему обойти бывшего главу Министерства иностранных дел и Министерства обороны Японии Таро Коно, который набрал 170 голосов.

Коалиция во главе с партией имеет большинство в обеих палатах парламента. Это означает, что Кисида практически гарантированно получит пост премьер-министра Японии на внеочередной парламентской сессии 4 октября. Процедура утверждения во многом носит формальный характер.

Кисиде в качестве нового главы государства предстоит привести ЛДП к победе на парламентских выборах, которые должны пройти в Японии до конца ноября. Кроме того, он должен решать проблемы в связи с потенциальной вспышкой коронавируса этой зимой и необходимостью восстановления экономики от пандемии.

После победы Кисида призвал членов партии «показать общественности, что ЛДП возродилась, и обратиться к ней за поддержкой».

«Наш национальный кризис продолжается. Мы должны продолжать упорно работать над ликвидацией последствий коронавируса с твёрдой решимостью, и мы должны собрать десятки триллионов иен пакета мер по стимулированию экономики к концу года», — приводит издание слова избранного главы Либерально-демократической партии.

В преддверии парламентских выборов в партии надеются, что новый лидер сможет привлечь внимание избирателей после года пребывания у власти Ёсихидэ Суги. Суга решил уйти в отставку из-за резкого падения рейтингов партии, которое связывают с неудачной борьбой с пандемией и настойчивым стремлением провести Олимпийские игры в Токио во время пандемии вопреки общественному мнению.

Низкие рейтинги одобрения также объясняются продолжающимся влиянием его предшественника Синдзо Абэ, которого обвиняют в установлении жёсткого стиля руководства и препятствовании внутренним дебатам.

Тем не менее, как отмечает The Guardian, маловероятно, что назначение Кисиды приведёт к значительным изменениям в политике. В ходе своей предвыборной кампании бывший министр иностранных дел указал на провал экономической политики Синдзо Абэ, однако до сих пор предложил мало конкретики в отношении собственного видения экономики.

Стремление Таро Коно к использованию возобновляемых источников энергии и устранению бюрократических препятствий на пути реформ, напротив, привлекало инвесторов и предпринимателей и пользовалось популярностью у японцев. Однако в партии «опасаются непредсказуемого характера» политика.

Кандидаты в лидеры ЛДП также разошлись во взглядах на культурные ценности. Таро Коно высказался в пользу законодательных изменений, разрешающих однополые браки и отдельные фамилии для супружеских пар. Кисида, напротив, отказался поддержать данные инициативы.