Asahi Shimbun: у властей Токио нет денег, чтобы оплатить весь «олимпийский счёт»

В условиях пандемии расходы на проведение Олимпиады в Токио значительно увеличились, а вот прибыль из-за решения не допускать зрителей на соревнования ожиданий не оправдала. По информации Asahi Shimbun, власти японской столицы утверждают, что в данный период не смогут самостоятельно покрыть все расходы на проведение Олимпийских игр и рассчитывают на поддержку правительства страны, которое пока не спешит на помощь.

После окончания Олимпиады властям Токио предстоит вступить в своё состязание в попытке добиться от правительства страны финансовой помощи, поскольку организация столь масштабного мероприятия привела к расходам, которые столица не может покрыть самостоятельно, пишет Asahi Shimbun.

Пандемия, раздувшая стоимость проведения Олимпийских игр и значительно сократившая возможную прибыль, нанесла серьёзный удар по финансовому положению Токио. По словам властей японской столицы, на сегодня у них недостаточно средств,чтобы целиком оплатить весь «олимпийский счёт». Как отмечает издание, главным образом из-за решения не допускать зрителей до соревнований во избежание распространения коронавируса город потерял порядка 90 млрд иен ($813 млн.) с потенциальных продаж билетов.

Когда Токио в 2013 году подавал свою заявку на проведение Олимпиады-2020, в одном из пунктов было прописано, что власти города покроют все расходы Олимпийского оргкомитета. Однако сейчас один из высокопоставленных чиновников столичной администрации утверждает, что указанный документ не имеет юридической силы.

Как рассказал источник газеты в оргкомитете, положение уже использовалось несколько раз для того, чтобы принудить власти Токио к вложению дополнительных средств в мероприятие. В частности, это касается расходов на строительство временных объектов, используемых во время соревнований. Изначально оргкомитет обещал оплатить всё самостоятельно, но к концу 2016 года попросил администрацию города взять на себя часть затрат. В конечном счёте власти Токио заплатили за всё, включая объекты, построенные за пределами столицы.

Однако, как обращает внимание Asahi Shimbun, тогда с финансами у столицы проблем не было, но с приходом в страну COVID-19 ситуация изменилась.

«В обычное время администрация города покрыла бы любые расходы, но сейчас у нас чрезвычайная ситуация. Решение не допускать зрителей было мерой, принятой с целью предотвращения распространения вируса. Власти не могут взять на себя всю тяжесть расходов», — поделился высокопоставленный сотрудник токийской администрации.

По данным издания, на сегодняшний день Токио уже выделил порядка 5 трлн иен на различные меры по борьбе с пандемией.

Другой высокопоставленный чиновник администрации заявил, что теперь, вероятно, начнутся переговоры с правительством страны, поскольку у города лишних денег нет, а пандемия и не думает заканчиваться.

Правда, правительство пока не изъявило готовности сесть за стол переговоров. В ходе пресс-конференции 10 августа министр Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, не упомянула о такой перспективе. А один из высокопоставленных сотрудников Министерства финансов в комментарии для газеты отметил, что правительству нет необходимости компенсировать какие-либо расходы на Олимпиаду, поскольку власти зажиточной столицы точно могут всё оплатить самостоятельно.

Кроме того, добавляет Asahi Shimbun, столичной администрации придётся отчитаться о целесообразности некоторых расходов на Олимпиаду. К примеру, для соревнований в городе было построено шесть новых объектов, и только один из них, как ожидается, будет приносить прибыль впоследствии. Ежегодные потери от неокупающихся пяти других объектов, по оценкам, могут составить в общей сложности 1 млрд иен.

Как подчеркнул высокопоставленный сотрудник токийской администрации, власти города обязаны предоставить детальное объяснение жителям столицы относительно того, что они получили взамен триллионов иен, потраченных на проведение Олимпийских игр в период пандемии коронавируса.