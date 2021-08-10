Le Figaro: Игры в Токио в четыре раза превысили бюджет — Париж пытается сократить расходы на ОИ-2024

Япония потратила на Олимпиаду в четыре раза больше запланированного из-за пандемии, беспрецедентных санитарных мер, а также отсутствия зрителей и туристов, рассказывает Le Figaro. Принимая во внимание постоянное превышение бюджета принимающими странами, организаторы летних Игр 2024 года в Париже пытаются найти возможности для сокращения расходов.

Олимпийские игры в Токио станут, несомненно, одними из самых дорогих летних Игр в истории, пишет Le Figaro. Предлагая город для проведения Олимпиады в 2013 году, организаторы планировали потратить $7,3 млрд, полагаясь на уже существующую развитую инфраструктуру города, которая требовала только модернизации. Такой трезвый расчёт подкупил МОК, однако спустя восемь лет счёт резко вырос. Согласно опубликованному на сайте MoneyTransfers.com исследованию, взявшему за основу данные компании Statista и Всемирного банка, бюджет прошедших Игр может достичь $28 млрд. Эти расчёты подтверждает журнал Forbes, который получил такую же цифру, опираясь на данные двух японских газет Nikkei и Asahi. Примерная оценка Оксфордского университета несколько меньше, но всё равно составляет $20 млрд, что почти в три раза превышает изначальные планы.

Как напоминает издание, превышение олимпийского бюджета стало очень плохой привычкой принимающей страны. В июне 2021 года The Economist выяснил, что в среднем общая стоимость выше заявленной на 175%, при этом Олимпиада в Рио-де-Жанейро стоит особняком: там планируемый бюджет превысили на 352%. Летние Игры в Токио были отложены на год (что добавило $2,3 млрд) и прошли во время пандемии, а введение беспрецедентных санитарных мер заставило организаторов провести большинство соревнований без зрителей. Это привело к внеплановым дополнительным расходам, что частично объясняет резко выросший бюджет.

Кроме того, в XXI веке счета за Олимпийские игры показывают вызывающую беспокойство инфляцию, отмечается в статье. Исключение составляют соревнования в Афинах и Риме, на которые потратили меньше средств, чем на предыдущие. Греция даже кажется «отличником» благодаря ограниченному бюджету в $3,3 млрд, однако на подготовку к крупнейшим международным состязаниям у государства уходило 1,58% годового бюджета. Бывший президент МОК Жак Рогге подтвердил, что только из-за Олимпиады-2004 долг страны увеличился на 2—3%. Заброшенная после Игр инфраструктура только усилила ощущение потраченных впустую денег. Для примера, на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне ушло $17,1 млрд, что составило 0,63% ВВП страны. Для Японии, третьей экономики мира, эта цифра составила 0,55%. Государству не должно составить труда оплатить дополнительные расходы, даже несмотря на отсутствие зрителей (€2—2,5 млрд) и непрямых доходов от туристов, которых обычно привлекают соревнования.

Таким образом, история предыдущих Олимпиад должна подтолкнуть организационный комитет Игр в Париже к осторожности. Контроль за расходами превратился для него в настоящее помешательство. Сперва на состязания планировали потратить €6,8 млрд, однако в связи с коронакризисом на них собираются выделить дополнительно €100 млн для обеспечения безопасности (общая стоимость которой, таким образом, выросла до €280 млн).

Счётная палата раскритиковала предварительный доклад, указав на возможные дополнительные расходы, которые могут достигнуть €400 млн. Организационный комитет уже наметил несколько способов сэкономить: пересмотрев карту размещения олимпийских объектов и удалив временные конструкции, удалось сократить бюджет на €100 млн. Целью по-прежнему является не выйти за пределы бюджета 26 июля 2024 года, чтобы сдержать обещания, данные в 2017 году, когда Париж выбрали для проведения 33-х летних Олимпийских игр.