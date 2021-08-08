Times of Israel: Россия возмущена «несправедливой» золотой медалью израильской гимнастки — у новой чемпионки вопросов к судейству нет

В Олимпийском комитете России сочли «несправедливой» победу в финале Олимпиады по художественной гимнастике израильтянки Линой Ашрам, сообщает Times of Israel. ОКР и Дина Аверина оказались недовольны судейством, после того как российская гимнастка уступила Ашрам, несмотря на ошибку последней в упражнении с лентой.

Олимпийский комитет России возмущён «несправедливым» завоеванием золотой медали израильтянкой Линой Ашрам в финале олимпийского турнира по художественной гимнастике в личном многоборье, которая обошла трёхкратную чемпионку мира Дину Аверину и положила конец двум десятилетиям доминирования России, пишет Times of Israel.

«Весь мир видел эту несправедливость», — написали в ОКР на своей страничке в Twitter. Позже в аккаунте появилось заявление Авериной, в котором серебряный призёр Игр в Токио отметила: «Моя совесть чиста, до сих пор верю, что выиграла».

22-летняя Ашрам лидировала в финале в течение первых трёх видов «с почти безупречными выступлениями» и сохранила лидерство, несмотря на ошибку в заключительном упражнении с лентой. Ашрам стала олимпийской чемпионкой, набрав 107,800 балла, опередив россиянку Дину Аверину на 0,150 балла.

Для победы за упражнение с лентой Авериной нужно было набрать не менее 24,15 балла, но, несмотря на «отличное», по словам россиян, выступление, она набрала 24 балла и заняла второе место.

«Это удивительное чувство — стоять на подиуме и быть на первом месте. Сумасшедший опыт, который я до сих пор не могу переварить», — поделилась Ашрам эмоциями после победы.

ОКР подал несколько протестов на баллы Авериной, в том числе за упражнение с лентой, однако судьи их отклонили. Сама Аверина призналась, что расстроена тем, что не получила золото. Серебряный призёр назвала «несправедливым» судейство на Олимпиаде, указав на то, что Ашрам уронила предмет на упражнении с лентой.

Неудивительно, что у израильской гимнастки к судейству претензий нет. «Я считаю, что судейство было отличное. У меня нет к оценкам никаких вопросов», — заявила Ашрам, добавив, что она не обращает внимания на результаты соперниц, сосредоточившись на своём выступлении.

Медаль Ашрам стала для Израиля четвёртой и второй золотой на Олимпийских играх в Токио, пишет Times of Israel.