Guardian: «производственная ошибка» — украинских медалисток Игр причислили к команде России

Украинский дуэт в составе Марты Фединой и Анастасии Савчук выиграл бронзовую медаль по синхронному плаванию, однако на пьедестал почёта их по ошибке вызвали как представителей Российского олимпийского комитета. По словам пресс-секретаря оргкомитета Олимпиады в Токио, это была исключительно «производственная ошибка», которая не носила никакого иного подтекста, пишет The Guardian.

Организаторам Олимпийских игр в Токио пришлось «краснеть» после того, как украинских медалисток по спортивному плаванию по ошибке причислили к российской команде. Пресс-секретарю оргкомитета пришлось приносить свои извинения за оплошность при вызове на подиум победителей соревнования по синхронному плаванию, пишет The Guardian.



Первое место среди дуэтов заняли российские спортсменки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. А украинский дуэт в составе Марты Фединой и Анастасии Савчук выиграл бронзовую медаль, однако при вызове на пъедестал почёта их назвали представителями ROC (это аббревиатура Российского олимпийского комитета, под которой сейчас выступают российские спортсмены из-за санкций).

.

После такой оплошности организаторы Олимпиады принесли свои извинения. «Это была чисто производственная ошибка», — подчеркнул пресс-секретарь оргкомитета Маса Танака. По его словам, во время объявления на французском языке должна была упоминаться Украина, но по ошибке прозвучала аббревиатура ROC, сообщает The Guardian.



Обычно объявления на олимпийских объектах в Токио сейчас делаются на японском, английском и французском, который является родным языком современного олимпийского движения, поясняется в статье. «Конечно, люди это заметили, и ответственный за объявления извинился. Я также использовал эту возможность, чтобы выразить свои извинения перед теми, кто находится в украинской команде», — рассказал Танака в беседе с журналистами.



Такая оплошность оказалась довольно чувствительной для Украины, учитывая её напряжённые отношения с Россией в последние годы, говорится в статье. При этом европейские футбольные правила не позволяют национальным и клубным командам Украины и России участвовать в матчах друг с другом с 2014 года «по соображениям безопасности». Однако олимпийцы из двух стран часто участвуют в одних и тех же соревнованиях.



В статье также сообщается, что во время торжественной церемонии открытия Игр 23 июля российский телеканал переключился с трансляции на рекламу «незадолго до того, как украинские спортсмены вошли под своим национальным флагом». Трансляция возобновилась лишь после того, как сборная Украины прошла, пишет The Guardian.