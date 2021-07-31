SZ: холодная война в бассейне — американскому пловцу пришлась не по вкусу победа россиян

После допингового скандала в прошлом российские спортсмены вернулись на Олимпийские игры в Токио — к неудовольствию некоторых побеждённых американских атлетов, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. После того как пловцы из России Евгений Рылов и Климент Колесников победили трёхкратного олимпийского чемпиона из США, Райан Мёрфи заговорил о вероятном допинге. В Токио это сразу назвали возвращением холодной войны в бассейны.

После отстранения России от соревнований российские спортсмены всё-таки вернулись в Токио, и некоторым побеждённым американцам это совсем не по нраву, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung.

Россия победила, Америка проиграла — второй раз за четыре дня. Во вторник Райан Мёрфи, ставший трёхкратным олимпийским чемпионом в 2016 году, потерпел поражение в стометровке на спине от двоих российских пловцов — Евгения Рылова и Климента Колесникова. В пятницу он также оказался только вторым в заплыве на 200 м на спине, не сумев догнать Рылова. Вероятно, Мёрфи руководило разочарование, когда он решился на шаг, который в Токио уже назвали возвращением холодной войны в бассейны, подчёркивает немецкая газета.

Рылов официально выступает не за Россию, а за Олимпийский комитет России. Из-за дела по якобы санкционированному государством допингу на зимних Играх в Сочи 2014 года и подмене лабораторных данных выступать за Россию под российским флагом спортсменам запрещено, напоминает издание. Однако сами спортсмены присутствуют на Олимпиаде. Мёрфи спросили о том, испытывает ли он разочарование в связи с этим. Американский пловец на это ответил: «Это большой ментальный груз, приходить через год и знать, что я участвую в заплыве, который, вероятно, не является чистым. Люди, которые знают о ситуации намного больше, приняли решение. Это меня разочаровывает». При этом он отметил, что, так или иначе, должен сделать всё, чтобы справиться с поставленной задачей.

К тому моменту как Мёрфи, Рылов и британский бронзовый призёр Люк Гринбэнк вскоре после этого вышли для общей пресс-конференции, слова Мёрфи уже успели разойтись. Лицом к лицу Мёрфи немного откатил назад: «Я не хочу высказывать никаких обвинений». Также он сказал: «Поздравления Евгению, поздравления Люку. Они проделали невероятную работу». Однако, говоря о плавании в целом, он отметил: «Я считаю, что допинг присутствует».

Международная федерация плавания ФИНА, по мнению американского спортсмена, должна «стать прозрачнее». К нему явно примкнул Люк Гринбэнк, передавший привет Международному олимпийскому комитету и Всемирному антидопинговому агентству: «Разумеется, спортсмен испытывает разочарование, когда знает, что существует поддерживаемая государством программа допинга, и испытывает ощущение, что, возможно, можно было сделать больше, чтобы разобраться с этой темой».

Рылов внимательно слушал слова своих иностранных коллег, отмечает немецкая газета. По его словам, Мёрфи не обвинял в чём-то его лично — «поэтому я предпочитаю не реагировать на то, что он сказал». Сам российский спортсмен «всегда за чистые соревнования»: «У меня постоянно берут тесты. Я заполняю все документы. Я всем сердцем за чистый спорт».

На этом можно было бы и остановиться в качестве своего рода олимпийского мира на уровне атлетов. Однако, очевидно, в российском Олимпийском комитете для этого царила слишком сильная эйфория, пишет Süddeutsche Zeitung. Поэтому ведомство, как отмечает издание, опубликовало в Twitter преисполненное злорадства сообщение, разбитое на два из-за превышающей возможности сервиса длины: «Как же нервируют наши победы отдельных коллег по цеху. Да, мы здесь, на Олимпийских играх. Абсолютно по праву. Нравится это кому-то или нет. А вот проигрывать надо уметь. Но не всем это дано. Старая шарманка снова затянула песнь о русском допинге. Кто-то усердно крутит ручку англоязычной пропаганды, источая вербальный пот на токийской жаре. Устами обиженных поражениями спортсменов. Утешать не станем. Простим тех, кто слабее. Бог им судья. А нам — помощник».

Да, каким-то образом отстранённые россияне попали в Токио — и с какими результатами, подчёркивает Süddeutsche Zeitung. В честь триумфа Рылова, однако, прозвучал первый концерт Чайковского для фортепиано — российский гимн к Олимпиаде по-прежнему не допущен, заключает издание.