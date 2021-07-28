DM: «коронавирус распространяется» — в Токио выявили вспышку среди охраняющих Олимпийскую деревню полицейских

50 полицейских, охраняющих спортсменов в Олимпийской деревне в Токио, отправлены на изоляцию в связи с положительными тестами или подозрением на коронавирус, передаёт Daily Mail. Несмотря на беспокойство сотрудников правоохранительных органов, организаторы Олимпиады-2020 «преуменьшают» значение вспышки COVID-19.

Организаторы Олимпийских игр 2020 года в Токио обеспокоены вспышкой COVID-19 среди полицейских, охраняющих спортсменов в Олимпийской деревне, сообщает Daily Mail.

Положительные тесты на коронавирус уже сдали 12 токийских полицейских, ещё у 38 сотрудников правоохранительных органов подозрение на заражение. Все они отправлены на изоляцию.

Все 50 человек представляют префектуру Хёго, из которой специально для обеспечения безопасности спортсменов в местах их проживания во время Игр в японскую столицу прибыли 100 полицейских. Отмечается, что все они проживали в одном общежитии в пригороде Токио. Считается, что причиной вспышки стало то, что им приходится жить в тесном помещении и пользоваться общими стиральными машинами.

«В полицейском общежитии не хватает туалетов и ванных комнат, и там стало слишком тесно», — рассказал один из сотрудников.

При этом остальные 50 человек из подразделения продолжают нести службу по охране Олимпийской деревни и в среду общались как со спортсменами, так и с рядовыми жителями Токио.

Хотя организаторы крупнейшего в мире спортивного мероприятия попытались «преуменьшить» значение вспышки, сами сотрудники выразили свою обеспокоенность. «Коронавирус распространяется, и мне страшно. Моральный дух очень низок», — добавил сотрудник подразделения. Другие полицейские рассказали, что коронавирус пугает их больше, чем «работа во время стихийного бедствия».

Тем не менее организаторы всё же пересмотрели меры безопасности вокруг Олимпийской деревни для борьбы с распространением вируса. Как отмечает Daily Mail, в сборной Великобритании отказались комментировать вспышку, однако подчеркнули, что их надёжные протоколы безопасности означают, что членам команды ничего не угрожает.

Издание напоминает, что во вторник в Токио было зарегистрировало 3 177 новых случаев заболевания COVID-19, то есть на 12% больше, чем в понедельник.