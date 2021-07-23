Das Erste: Олимпиада в Токио открылась — с опозданием на год и перед пустыми трибунами

С опозданием в год в Токио всё-таки открылись летние Олимпийские игры, однако торжественная церемония прошла практически без зрителей, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Местные жители собрались вокруг стадиона, чтобы посмотреть хотя бы на авиашоу, но большинство японцев не находят понимания к проведению Игр в таких тяжёлых условиях: две трети из них считают это небезопасным в связи с пандемией коронавируса.

Сейчас, с опозданием на год, в Токио торжественно открываются летние Олимпийские игры. Церемония на олимпийском стадионе ещё идёт в присутствии лишь примерно тысячи почётных гостей. Виной тому пандемия коронавируса. Соревнования в этот раз тоже будут проходить без зрителей. Уже к нынешнему моменту более сотни атлетов, тренеров и помощников заразились вирусом.

Эти кадры сделаны через несколько минут после 20 часов по местному времени в Токио. Олимпийский стадион освещается огнями в первый раз. Внутреннее пространство освещают атлеты, движущиеся под сопровождение традиционных японских звуков — художники перед практически пустынными рядами трибун.

За несколько часов до этого толпы людей собрались перед оцеплённым по всему периметру олимпийским стадионом, чтобы стать свидетелями хотя бы той части олимпийского праздника, которая проходит не за закрытыми дверями, — авиашоу пилотажной группы «Голубой импульс». Восхищение воздушным шоу огромно, принятие Игр — скорее невелико. Больше половины японцев против Олимпиады, две трети не верят в то, что проведение Игр безопасно.

ЖЕНЩИНА: Поскольку публике вход воспрещается, мы не можем присутствовать при проведении соревнований. Мы здесь для того, чтобы немного почувствовать олимпийский дух.

ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА: Смотрите, какую ситуацию мы сейчас переживаем. Я не понимаю, почему Игры проводятся так судорожно и неестественно.

МУЖЧИНА: Несмотря на тяжёлое положение, в котором мы пребываем, спортсмены более чем заслужили того, чтобы их достижения и усилия были оценены по достоинству.

На стадионе эти сцены должны затмить собой пандемию по крайней мере на короткое время. Красные нити показывают, что все люди связаны друг с другом — в том числе в этот коронавирусный год, в который Игры могут проводиться лишь в таких тяжёлых условиях.

Дата выхода в эфир 23 июля 2021 года.