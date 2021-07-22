Times: накануне Олимпиады режиссёр церемонии открытия был уволен за шутку о холокосте

Очередной скандал потряс ещё не успевшие начаться Олимпийские игры в Токио. Как сообщает The Times, вскоре после того, как соревнования остались без композитора, с поста режиссёра церемоний открытия и закрытия был уволен комик Кентаро Кобаяси — за то, что пошутил на тему холокоста в одном из своих давних выступлений. Несмотря на трудности, оргкомитет заверяет, что открытие и сами Игры состоятся, как запланировано.

Олимпиада в Токио столкнулась с новым кризисом, после того как режиссёра церемонии открытия Кентаро Кобаяси уволили за шутку о холокосте, которую он придумал более 20 лет назад, сообщает The Times.

Ранее на этой неделе в соцсетях всплыло видео с отрывком комедийного выступления Кобаяси 1998 года. В номере участвовала пара комиков, включая самого постановщика открытия Олимпиады. Дуэт разыгрывал пародию на детскую телепередачу, и напарник Кобаяси стал рассказывать о том, как играл с кучей вырезанных из бумаги человечков. На это его партнёр ответил: «А, это когда ты сказал: «Давай поиграем в холокост евреев»?

В соцсетях мнения японцев о шутке разделились: некоторые нашли её попросту глуповатой и несмешной, но не разжигающей ненависть, в то время как другие высказали более критическую точку зрения. «Нехорошо это. То же самое, как если бы комедийный номер был об атомных бомбах, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, или о битве за Окинаву, или о землетрясениях в Кобе и Фукусиме. Геноцид евреев не та тема, которую можно вот так запросто использовать и над которой можно шутить», — написал пользователь Twitter под ником Miss Sue.

Раввин «Центра Симона Визенталя» Эбрахам Купер заявил: «Ни у одного человека, каким бы творчески одарённым он ни был, нет права насмехаться над жертвами нацистов. Любая связь подобного человека с Олимпийскими играми в Токио стала бы оскорблением памяти шести миллионов евреев».

Как отмечает The Times, информация об отстранении Кобаяси подтвердилась всего за 26 часов до самой церемонии открытия. На фоне общественного недовольства и опасений, связанных с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Токио, мероприятие решили пропустить многие высокопоставленные гости, включая бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который в своё время усиленно добивался проведения этой Олимпиады в своей стране.

На данный момент токийский оргкомитет принимает решение касательно предстоящей церемонии открытия, которая уже лишилась своего главного композитора Кэйго Оямады, после того как выяснилось, что, учась в школе, он травил детей с ограниченными возможностями.

«Мы узнали, что в своём номере господин Кобаяси использовал фразу, выражающую насмешку над исторической трагедией. Мы приносим искренние извинения за то, что подобное произошло за день до церемонии открытия, и за то, что это принесло неудобства и трудности многим затронутым сторонам, людям в Токио и во всей стране», — заявила глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото.

Она признала, что многочисленные скандалы вокруг Олимпиады, лишь усугубившие и без того непростую ситуацию в условиях пандемии, нанесли серьёзный удар по важному событию, но, несмотря на призывы отменить и церемонию, и сами соревнования, заверила, что всё будет проходить как запланировано. «Весь прошлый год мы готовились дать позитивный знак. И теперь, под конец, произошло множество инцидентов, выставляющих Токио — 2020 в негативном свете. Завтра мы проведём церемонию открытия, и да, я уверена, что начало Игр многим не по душе. Но, несмотря на такую сложную ситуацию, завтра мы откроем Олимпийские игры», — добавила Хасимото.

Как напоминает The Times, ранее в этом году бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори ушёл в отставку с поста главы оргкомитета Олимпиады, после того как навлёк на себя критику общественности, высказавшись против увеличения числа женщин в спортивных комитетах, потому что они слишком много говорят. Также своего поста режиссёра церемонии открытия лишился предшественник Кентаро Кобаяси, предложивший спустить на стадион известную комедийную актрису плюс-сайз в костюме свиньи.

Газета обращает внимание, что Япония твёрдо намерена провести Олимпиаду вопреки рекомендациям большинства своих же экспертов в сфере здравоохранения. Отчасти это связано с давлением со стороны Международного олимпийского комитета, который, по оценкам, может потерять от $3 до $4 млрд с продаж прав на телетрансляции, если соревнования не состоятся. Со своей стороны общественность критикует правительство действующего премьер-министра Ёсигидэ Суги за то, что Олимпиада для него важнее здоровья соотечественников в период, когда число новых заражений коронавирусом стремительно растёт.