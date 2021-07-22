WSJ: из-за пандемии Олимпиада грозит стать для Японии 20-миллиардным фиаско

Несмотря на то, что первоначально Япония собиралась извлечь из Олимпиады в Токио многомиллиардную прибыль, а также укрепить престиж в мире, пандемия практически полностью сорвала эти планы, пишет The Wall Street Journal. При этом есть опасения, что при неблагоприятном сценарии и распространении вируса на Олимпиаде, Японии будет ещё труднее оправиться от коронавируса.

Когда Toyota Motor заявила, что не планирует вести в Японии никакой рекламы, которая была бы связана с Олимпийскими играми, то эта корпорация вряд ли могла послать более громогласный сигнал, говорящий о мрачном настроении принимающей страны в преддверии соревнований, пишет The Wall Street Journal.

Toyota является самой дорогой компанией в Японии и выступает глобальным спонсором Олимпийских игр притом, что подобным статусом могут похвастаться только 13 других компаний во всём мире. В своё время корпорация потратила миллионы долларов на околоолимпийскую рекламу для американской аудитории в ходе Супербоула. Однако любая отсылка к Играм в Японии оказалась для автогиганта слишком деликатной темой.

Олимпийские игры в Токио откроются с опозданием на год на фоне чрезвычайного положения с COVID-19 в японской столице. В сложившихся условиях практически все надежды на экономический бум испарились. Стадионы и арены, строительство или модернизация которых обошлась в более чем в $7 млрд, будут в основном пустовать, так как зрителям на них приезжать запретили.

В своё время Япония хотела, чтобы Олимпийские игры в Токио продемонстрировали миру, что эта страна по-прежнему является мощной державой, даже несмотря на сокращение её населения и отстающую от Китая экономику. Игры также должны были показать, что Япония полностью оправилась от разрушительного цунами 2011 года. Однако вместо этого Олимпиада лишь усугубила чувство беспокойства из-за пандемии.

Возможно, японским спортсменам всё же удастся изменить общее подавленное настроение своими яркими выступлениями. Однако дни в преддверии Игр выдались тревожными: по меньшей мере, у восьми спортсменов, прибывших на соревнования, зафиксировали коронавирус.

Между тем, и в финансовом, и психологическом плане Игры стали для Японии совсем не тем, на что она рассчитывала почти десять лет назад. На летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне, которая в основном считается успешной, Япония показала лучшие в истории результаты, собрав 38 медалей.

При этом тогдашний премьер-министр Синдзо Абэ утверждал, что проведение Олимпийских игр в Японии поднимет дух населения после цунами 2011 года, которое унесло почти 20 тыс. жизней. В то же время организаторы Игр на местах прогнозировали мощный приток туристов в Японию, которые в период соревнований должны были потратить в стране почти $2 млрд на питание, транспорт, отели и различные товары. Кроме того, они рассчитывали, что Игры побудят других людей посетить Японию — что также принесёт миллиарды долларов.

Более того, к 2019 году большинство площадок для Игр было сдано либо в срок, либо даже с опережением графика, а билеты разлетались как горячие пирожки. Если не считать опасений насчёт летней жары, мало кто тревожился насчёт уровня готовности страны. В частности, МОК назвал Олимпиаду в Токио лучшим в плане подготовленности мероприятием подобного рода в истории.

На фоне пандемии коронавируса в марте 2020 года Япония и МОК приняли решение отложить Олимпиаду на год. Рискованное решение, однако ставка была на то, что вирус удастся обуздать к лету 2021 года. Эта ставка не сыграла. Более того, в последние несколько недель как в мире, так и в Токио наблюдается рост количества заболевания новым штаммом коронавируса под названием «дельта».

Между тем, как и в случае с почти каждой Олимпиадой, бюджет Игр в Токио вырос по сравнению с первоначальными прогнозами. Официальная смета достигла $15,4 млрд, однако правительственные аудиторы утверждают, что общие расходы перевалили за планку в $20 млрд, что почти в три раза выше той суммы, на которую рассчитывала Япония, когда подавала заявку на проведение Игр.

Разумеется, даже если Игры окажутся крайне убыточным мероприятием, потенциальные потери не дотягивают и до одного процента от размера японской экономики. При этом экономист Исследовательского института Номура Такахиде Киучи считает, что все ещё есть шанс на то, что Игры принесут финансовую пользу, поскольку многие зрители за рубежом, следящие за ходом соревнований в Токио, в будущем, возможно, решат посетить Японию.

«Усилия на ремонт ресторанов и отелей для приёма иностранцев не пропадут напрасно», — отметил он. При этом олимпийские стадионы также, в конечном счёте, должны когда-нибудь наполниться зрителями.

Самый большой риск в экономическом плане не отличается от главного риска в сфере здравоохранения: многие японцы — и не только они — видят в Олимпиаде возможный суперрассадник COVID-19. При подобном неблагоприятном сценарии Японии будет труднее восстановиться после пандемии, а её финансовые потери значительно возрастут, подытоживает The Wall Street Journal.