Санкции МОК после допингового скандала запретили России использовать государственные символы на предстоящих Олимпийских играх в Токио, однако ни у кого не останется сомнений, честь какой страны защищают спортсмены в нейтральном статусе, рассказывает The Boston Globe. Издание предполагает, что представители российской команды будут часто подниматься на пьедестал, а их красно-бело-синяя форма компенсирует отсутствие национального флага.

Этой страны — ОКР — нет на карте, её флагом стал флаг национального Олимпийского комитета, а гимном — фрагмент «Концерта для фортепиано с оркестром №1» Чайковского, пишет The Boston Globe. Российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Токио в нейтральном статусе: слово «Россия» запретили использовать в качестве наказания за государственную программу допинга беспрецедентных масштабов. Таким образом страна, которая была главным поставщиком спортивных побед Советского Союза, стала мировым изгоем.

Несмотря на символическое наказание, Россия по-прежнему будет представлена несоразмерно большой делегацией из 335 спортсменов, которые выступят в 30 дисциплинах. Пусть даже название государства не указано на их красно-бело-синих формах, ни у кого не возникнет никаких сомнений в том, честь какой страны они защищают, подчёркивает издание.

«Вам действительно не нужно иметь сильное воображение, — заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков во время её показа в апреле. — В той форме, которую вы видели, наш национальный флаг виден очень ярко». Кроме того, флаг Олимпийского комитета России, с которым спортсмены пройдут на церемонии открытия и который поднимут в честь медалистов, представляет собой красные, белые и синие языки пламени над пятью олимпийскими кольцами. «Я остаюсь спортсменкой из России, — заверила Юлия Каплина, специализирующаяся в спортивном скалолазании. — Конечно, жаль, что мы не можем использовать наш национальный флаг или гимн, но они остаются в моём сердце».

Изначально, как напоминает The Boston Globe, Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, поэтому страна рада даже тому, что попала на Олимпиаду. Когда в декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд вдвое сократил запрет, россияне восприняли это как победу — пусть им и не разрешили использовать название своего государства, флаг и гимн.

В то же время некоторые официальные лица из других стран посчитали такое решение капитуляцией. «Мы все должны были это предвидеть, — сожалел глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт. — ВАДА и [Международный олимпийский комитет] с первого дня подтасовывали и неправильно вели это отвратительное дело о государственной допинговой программе в России и вновь поставили политику выше принципов».

Как предполагают авторы статьи, россияне на этих Играх будут часто подниматься на подиум. Страна может похвастаться лучшими в мире мужчинами-гимнастами, а российские женщины в этой дисциплине уступают только американкам. У России лучшие тяжелоатлеты и синхронные пловцы, а также фехтовальщики почти топового уровня. Команда, как утверждает американская газета, завоюет двойной набор медалей в плавании, а большинство отправленных легкоатлетов — например, чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова — также, скорее всего, поднимутся на подиум.

При этом в общем зачёте страна наверняка не поднимется выше четвёртого места, как это было на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Тогда она уступила США, Китаю и Великобритании, завоевав только 56 медалей — в два с лишним раза меньше, чем у американцев. Эпоха противостояния между СССР и Америкой за первое место в общем медальном зачёте — который советская команда выигрывала пять раз в 1952—1976 годах — закончилась с развалом Советского Союза в 1991 году. В 1992 году раздробленная страна ещё раз объединилась (за исключением стран Балтики) для участия в Олимпиаде в Барселоне и ещё раз выиграла зачёт. После этого Россия, остававшаяся сама по себе великой спортивной державой, опустилась со второго места в 2000 году на третье в 2008-м и четвёртое в 2016-м. Случайно или нет, именно в это время началась государственная программа допинга — или, по крайней мере, о ней стало известно общественности.

Несмотря на заметные санкции, Россию будет сложно не заметить на предстоящих Играх, пишет в заключение The Boston Globe. Благодаря японскому правописанию, которое определяет порядок представления делегаций на церемонии открытия, российские спортсмены пройдут по стадиону прямо перед американцами, которые также будут одеты в форму красного, белого и голубого цвета.