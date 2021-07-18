Guardian: первое заражение COVID-19 в олимпийской деревне усилило опасения вокруг «Токио-2020»

У одного из иностранцев, участвующего в организации летних Игр в Токио и живущего в олимпийской деревне, был обнаружен коронавирус, пишет The Guardian. По мнению издания, эта новость только обострит беспокойство японской общественности, что соревнования могут привести к всплеску заболеваний.

В олимпийской деревне в Токио выявили первый случай заражения COVID-19. Это развитие событий обостряет опасения относительно новых заражений на международных соревнованиях, которые начнутся на следующей неделе, пишет The Guardian.

Глава «Токио-2020» Тосиро Муто подтвердил, что положительный результат теста на коронавирус получил иностранец, участвующий в организации Игр. Он не стал раскрывать национальность человека по соображениям конфиденциальности, отмечает издание.

Олимпийские игры в Токио-2020, которые были отложенные на год из-за глобальной пандемии, в основном будут проводиться при пустых трибунах и в условиях жёсткого карантина. Спортсмены только начинают прибывать на Игры, которые продлятся с 23 июля по 8 августа, поясняет The Guardian.

Японская общественность без особого энтузиазма воспринимает Олимпиаду на фоне новой вспышки. Кроме того, существуют опасения, что в результате притока иностранных туристов масштабное мероприятие может вызвать очередной инфекционный всплеск и таким образом создать дополнительную нагрузку на и без того работающую на пределе своих возможностей медицинскую систему страны, подчёркивается в статье.

Накануне глава МОК Томас Бах сказал, что «безопасные и надёжные» Олимпийские игры в Токио станут демонстрацией глобальной солидарности во время пандемии. Буквально в тот же день число инфекций в японской столице достигло самого высокого уровня за полгода, обращает внимание издание.

На следующей неделе Бах планирует посетить Фукусиму. В регионе будут проходить матчи по софтболу перед церемонией открытия Игр, которые уже пережили ряд неудач, в том числе значительный перерасход бюджета, заключает The Guardian.