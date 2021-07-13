«Первая Олимпиада с мутантами?»: SvD о новых возможностях генного допинга в спорте

На фоне стремительного развития генной терапии и возможностей манипуляции с геномом растёт опасность того, что подобный допинг начнёт встречаться в мире спорта и, в частности, на Олимпиаде в Токио, пишет Svenska Dagbladet. Тем не менее эксперты уверены: надзорные органы держат ситуацию под контролем, в то время как первые случаи подобного допинга могут начать встречаться, только когда манипуляции с геномом станут обычным делом в здравоохранении.

Бытует поговорка, что профессиональным спортсменам следует с осторожностью выбирать своих родителей. Скорость, сила и выносливость, а также реакция организма на тренировки во многом определяются именно генетикой, и пример многих звёзд мира спорта, родители которых также были успешными спортсменами, лишь доказывает это, пишет Svenska Dagbladet.

Однако даже эту наследственность можно улучшить — если спортсмен, конечно, готов рискнуть.

«Существуют исследования, которые показывают, что элита спорта готова пойти на большие риски, чтобы стать лучшими и даже опробовать процедуры, которые представляют смертельную опасность, — отметил врач и эксперт по допингу Оке Андрен-Сандберг. — Поэтому я придерживаюсь мнения, что генный допинг — это то, с чем нам, несмотря на все риски, придётся считаться в будущем».

По словам учёного, допинг и развитие медицины всегда шли рука об руку. Спортсмены-жулики не могут разработать собственные препараты; вместо этого они пользуются средствами, которые уже существуют в природе или хотя бы находятся на стадии экспериментов.

По мере развития генной терапии охотники на допинг, которые пытаются защитить спорт от жульничества с помощью контроля над спортсменами, опасаются, что те начнут производить манипуляции со своим собственным геномом ради укрепления мышц и улучшения физической формы.

«Итак: станут ли Олимпийские игры в Токио первой Олимпиадой с участием мутантов?» — задаётся вопросом Svenska Dagbladet.

Суть генной терапии заключается в лечении или полном устранении заболеваний путём пересадки здоровых генов в организм или же активации спящих генов. Научное сообщество возлагает на эту технологию, которая развивалась с 1970-х годов, большие надежды, однако в ходе научного прогресса провалов было не избежать. В частности, в конце 1990-х годов иммунная система одного пациента так резко отреагировала на лечение, что у него отказали органы; летальный исход был неизбежен.

Несколько лет спустя наука сделала шаг вперёд, когда благодаря генной терапии пациенты с тяжёлой формой иммунодефицита улучшили свой иммунитет. Однако впоследствии выяснилось, что у нескольких пациентов появился рак, так как лечение, укрепившее иммунитет, также включило гены, стимулирующие деление клеток.

Иными словами, внедрение генетического материала связано с многочисленными рисками. «Можно получить слишком много генно-стимулирующих веществ, например, эритроцитов. Если введение гена сказывается на росте мышц, то могут начаться какие-то иные процессы, например развитие опухолей», — отметил по этому поводу профессор молекулярной и прикладной физиологии труда Каролинского института Карл Юхан Сундберг.

Последние научные успехи привели к тому, что генная терапия может как смягчить течение некоторых болезней, так и вовсе победить их. При этом её можно использовать не только для лечения, но и для улучшения возможностей человеческого организма — и именно за тенденциями в этой области наблюдают Оке Андрен-Сандберг и другие охотники на допинг.

«Риск заключается в том, что процедуры могут запустить в организме реакции, которые будет невозможно остановить», — объяснил врач.

Вместе с тем в будущем, возможно, генная терапия пригодится для лечения травм и восстановления порванных мышц. «Я не вижу проблем в том, чтобы можно было залечить травму или восстановить функции организма с помощью генной терапии, но при этом ничего не должно становиться лучше, чем было раньше», — считает Оке Андрен-Сандберг.

Вместе с тем эксперт полагает, что «крайне маловероятно», чтобы элита спорта уже применяла генный допинг. «Мы очень пристально следим за элитой, по крайней мере в западном мире. Но, конечно, вряд ли можно утверждать, что этим никто и нигде не занимается», — заявил он.

Между тем в феврале 2006 года, незадолго до начала Олимпийских игр в Турине, взорвалась информационная бомба: немецкого тренера по бегу Томаса Штайнмана обвинили в том, что он снабжал своих несовершеннолетних подопечных стероидами. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что он также писал по электронной почте врачу нидерландской команды по конькобежному спорту, жалуясь на то, что нынче стало так трудно доставать некоторые запрещённые субстанции.

В антидопинговых ведомствах забили тревогу: репоксиген — а именно на его отсутствие сетовал Штайнман — был новейшим геннотерапевтическим препаратом для лечения анемии. При введении он добавляет в организм ген, способствующий росту красных кровяных телец. В результате мышцы спортсмена получали повышенный приток кислорода и, как следствие, увеличивалась их выносливость. Тем не менее шведский эксперт по допингу Бенгт Салтин предупредил, что введение препарата может привести к образованию тромбов и смерти.

WADA запретило генный допинг в 2003 году, однако дело Штайнмана потрясло охотников на допинг.

«Неужели подобные технологии существовали уже тогда, во время Олимпийских игр в Турине? И сколько мутантов обнаружат в ближайшие годы? И каким рискам подвергнут себя спортсмены в своей охоте на медали?» — задаётся вопросом издание.

Однако дальше ничего не было. На играх в Турине, Пекине, Ванкувере, Лондоне, Сочи, Рио и Пхёнчхане не нашли ни одного спортсмена, который бы пользовался генной терапией. Как будут обстоять дела в Токио, ещё только предстоит выяснить.

Тем не менее Карл Юхан Сундберг не исключает, что генным допингом всё же пользуются. На этот счёт ходят разные слухи, но ни одного спортсмена WADA пока что за руку не поймало. Связано ли это с тем, что этими методами действительно никто не пользуется, или же с тем, что система тестов органа недостаточно эффективна, сказать трудно. Как бы то ни было, предполагается, что в ходе Олимпиады в Токио будут задействованы новые методы.

Нередко говорят, что принимающие допинг всегда на шаг впереди своих преследователей. Это высказывание, по словам Оке Андрен-Сандберга, было верным в 1980-х и 1990-х годах, но не сейчас.

«В последние годы мы не только догнали, но и перегнали жуликов. Принять допинг и не попасться сейчас действительно трудно. Лабораторные методы и международное сотрудничество за последние годы стали значительно лучше», — считает он.

Единственное, что охотникам на допинг не по силам, так это вскрыть «промышленный» или «государственный допинг», которым занимаются высокотехнологичные лаборатории или государства, как это было, например, в случае с Россией после Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Что же касается генного допинга, то учёный уверен, что надзорные органы опережают 99,99% всех жуликов, так как подобная терапия настолько сложна, что для неё требуется помощь высококлассных учёных.

Оке Андрен-Сандберг полагает, что в какой-то момент генным допингом неизбежно начнут заниматься, однако далеко не сразу. «Когда генная терапия станет общепринятым и широко распространённым методом лечения в сфере здравоохранения, мы также станем свидетелями первых случаев употребления подобного допинга. Но мы до этого ещё не вполне дошли», — подытожил он.