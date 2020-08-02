«Запоздалый разоблачитель» Родченков в интервью Guardian сравнил сочинскую Олимпиаду с романами о Джеймсе Бонде

Бывший директор московского «Антидопингового центра» Григорий Родченков, который бежал из России и раскрыл Западу глаза на российскую «допинговую программу», дал эксклюзивное интервью корреспонденту The Guardian Люку Хардингу. Как можно выяснить из беседы, Родченков, который недавно опубликовал разоблачительные мемуары, по-прежнему убеждён, что Кремль хочет его устранить — однако уверен, что поступил правильно, пусть и не сразу.

«Человек, с которым я беседую по Skype, скрывает лицо, — пишет иностранный корреспондент The Guardian Люк Хардинг. — Я — у себя дома неподалёку от Лондона, а доктор Григорий Родченков — в неустановленном месте где-то в Америке, под круглосуточной охраной, которую обеспечивают агенты ФБР. Как он поживает? «Поживаю хорошо. Настроение очень хорошее», — отвечает он. По-моему, он улыбается — но, поскольку его лицо прикрыто чёрным шарфом и тёмными очками, сказать наверняка трудно».

Как отмечает Хардинг, «шпионская атмосфера» на этом интервью может показаться преувеличением, но лишь до тех пор, пока не вспомнишь, что «рыскающие по миру убийцы на службе Владимира Путина» в настоящий момент пытаются выведать, где находится Родченков, и его устранить. «У российского президента есть длинный список врагов. Но Родченков — самый знаковый разоблачитель XXI века в мире спорта — скорее всего значится там первым номером», — предполагает британский журналист.

Родченков был директором московского «Антидопингового центра», напоминает автор. Название этой «суперлаборатории» совсем на отражает её сути — ведь, как писал сам разоблачитель в своих «захватывающих дух мемуарах», через центр он сам реализовывал «российскую допинговую программу», подчёркивает Хардинг. «Чтобы помочь своей стране побеждать, он разработал новейший коктейль из препаратов, в состав которого входило три почти не поддающихся выявлению анаболических стероида, — пишет корреспондент The Guardian. — Спортсмены смешивали его с виски марки Chivas Royal или вермутом и полоскали получившимся составом рот».

«Государственную допинговую программу» России «шлифовали» много лет, и она в итоге оказалась успешной, констатирует Хардинг. «Москва обманом заработала медали сразу на нескольких международных соревнованиях подряд, — подчёркивает он. — В их числе были и Олимпийские игры-2012 в Лондоне, которые, по словам Родченкова, стали «самыми грязными в истории». Своего апогея обман достиг на Зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, на которой гостей принимал Путин и которая стала для россиян моментом патриотической гордости».

«Но насколько российский президент был обо всём этом осведомлён? — продолжает журналист. — Как утверждает Родченков, главе государства было всё досконально известно. «Он знал об этой операции. Ему регулярно обо всём докладывали», — говорит он. После каждого эпизода с применением допинга министр спорта России Виталий Мутко, который в книге Родченкова показан обыкновенным лоялистом, заглядывал к президенту и вводил его в курс дела, а Путин спрашивал его, не нужно ли ему ещё что-то. «Роль государства абсолютно ясна», — отмечает Родченков».

Во времена холодной войны допинговые препараты активно применялись во всех странах соцлагеря, пишет Хардинг. Как поведал журналисту Родченков, он сам в годы студенчества, будучи перспективным спортсменом, впервые принял стимулирующий препарат в 1981 году в своей московской квартире — его мать вколола ему в правую ягодицу стероид под названием ретаболил. «Ощущения от препарата были опьяняющие, — приводит Хардинг цитату из книги Родченкова. — Я чувствовал, как моя ягодичная мышца — самая мощная мышца в теле бегуна — наполняется энергией».

Родченков стал преподавать химию в МГУ, а в середине восьмидесятых годов получил должность в советской лаборатории допинг-контроля, где сделал головокружительную карьеру, подсидев своего начальника, говорится в материале. В интервью с Хардингом он признался, что на протяжении своей карьеры он много сотен раз скрывал положительные допинг-пробы российских спортсменов, многие из которых были звёздами, и «координировал эту программу с кремлёвскими чиновниками и высокопоставленными функционерами от спорта».

«Став президентом, Путин твёрдо вознамерился создать для России в политике имидж великой державы. Однако в плане спорта дела шли не так хорошо», — пишет корреспондент The Guardian. В частности, на Зимних Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году российская сборная выступила крайне неудачно, завоевав лишь три золотых медали. Спорт и идеология, меж тем, неразрывно связаны — и, как рассказал Хардингу Родченков, после того, как на горизонте замаячили уже Сочинские игры, российский лидер «дал приказ срочно улучшить показатели российских спортсменов».

«Я спрашиваю Родченкова о том, как же нам тогда относиться к лондонской Олимпиаде, — пишет корреспондент The Guardian. — Когда те игры ещё были в разгаре, ощущения от них были волшебные, но теперь, благодаря его откровениям, нам стало известно, что Москва оголтелым образом жульничала». Родченков в ответ признал, что лондонская Олимпиада была «особенно грязной», и отчасти возложил ответственность за это на британскую антидопинговую лабораторию в городе Харлоу — по его словам, её специалисты пропустили 126 положительных допинговых проб, включая 82 в лёгкой атлетике.

Как поведал Родченков в беседе с Хардингом, к моменту начала Олимпиады в Сочи Москва довела свою допинговую программу до «головокружительного» уровня: по словам разоблачителя, Путин тайно внедрил в команду допинг-специалистов Родченкова группу офицеров ФСБ. Разведчикам удалось совершить «удивительный прорыв» — они нашли способ незаметно открывать по идее защищённые от несанкционированных манипуляций сосуды для мочевых проб, и теперь положительные пробы можно было заменять на «чистые», пересказывает журналист слова своего собеседника.

В своём интервью Родченков сравнивает страсти, происходившие за кулисами сочинской Олимпиады, с шпионским триллером. «Это был какой-то Ян Флеминг! Просто Джеймс Бонд, часть вторая!» — Заявил он Хардингу «с нотками гордости в голосе». По словам разоблачителя, его лаборатория довела до совершенства «систему подмены»: в специальной лаборатории, куда после каждого соревнования привозились на анализ допинг-пробы спортсменов, его подчинённые вместе со «шпионами» из ФСБ, пользуясь предварительно проделанным в стене отверстием, по ночам меняли пробы россиян на «чистые», которые были собраны ещё до начала игр и хранились здесь же, в соседней комнате. Благодаря этому спортсмены без опаски использовать разработанный Родченковым допинговый коктейль, говорится в материале.

«Это был безупречный обман», — вспоминает Родченков в беседе с британским журналистом. Западные допинговые инспекторы, которые иногда заглядывали в лабораторию, ничего необычного не заметили — то самое отверстие выглядело как неработающая розетка. «Они были крайне наивными. Они не могли оценить масштабы наших фальсификаций и лжи», — цитирует Родченкова Хардинг. Что же касается спортсменов, замешанных в операции, их действия разоблачитель оценил в беседе с журналистом как намеренные — они понимали, что привилегии от Олимпийского статуса достанутся им только в том случае, если они будут держать рот на замке, и большинство из них решили молчать, пишет корреспондент The Guardian.

«Я давно задаюсь вопросом о том, что же движет людьми, работающими на теневое государство Путина: зачем они это делают? — продолжает автор. — Между 2007 и 2011 годами, пока я работал московским корреспондентом для The Guardian и The Observer, агенты ФСБ неоднократно проникали в мою квартиру; за мной ходил целый взвод призраков. Родченков же знает, что такое ФСБ. Он говорит, что личный состав службы «неоднороден» — по его словам, существует даже соперничество между московскими шпионами и могущественной группой из родного для Путина Санкт-Петербурга. «Некоторые из них — патриоты, — отмечает он. — Они до сих пор одержимы идеями ленинизма. Другие мнят себя Джеймсами Бондами. Ну а некоторые — воры, жулики и подонки; такие просто хотят заработать денег».

К моменту окончания сочинских Игр Родченков был измотан — но ему всё же удалось обхитрить Всемирное антидопинговое агентство, и Путин вручил ему Орден Дружбы, пишет Хардинг. Однако в 2015 году у него начались проблемы: немецкий телеканал ARD обвинил его в организации допинговой проблемы, а ВАДА потребовало пересмотра допинговых проб, после чего лаборатория Родченкова отвезла положительные пробы на свалку неподалёку от Москвы, рассказывает корреспондент The Guardian. «Родченков понимал, что теперь находится в очень опасном положении. В ноябре 2015-го он принял судьбоносное решение и бежал из России. С собой в ручной клади он повёз жёсткий диск своего компьютера, где были доказательства преступлений Кремля. Он улетел в Лос-Анджелес и остановился у режиссёра Брайана Фогеля, чей документальный фильм о скандале под названием «Икар» позже получил премию «Оскар». Через месяц после того, как он попал в США, Родченков на камеру признался во всём — в лжи, в сокрытии фактов, и в том, какую огромную роль сыграло во всём государство», — повествует автор.

Теперь, почти пять лет спустя, Родченков рассказал Хардингу, что считает свой выбор правильным. По его словам, он очень скучает по своей семье — жене Веронике и детям Василию и Марине, которые остались в Москве, и сейчас находятся на их даче, спасаясь от пандемии коронавируса. «Они умные. Они понимают, что для меня лучше не быть в могиле рядом с Никитой», — отметил Родченков в беседе с Хардингом. Как поясняет журналист Никита — это Никита Камаев, заместитель Родченкова, который вскоре после бегства своего начальника в Калифорнию был найден мёртвым. В том же месяце погиб и другой коллега Родченкова — спортивный чиновник Вячеслав Синев. Родченков убеждён, что они оба были убиты. «Никита писал книгу. Я его предупреждал, что ему нужно это прекратить», — поведал разоблачитель британскому журналисту.

Как признался в беседе с Хардингом Родченков, написание «книги с откровениями» не составило для него особого труда — ведь он ещё подростком вёл дневник и исписал 44 тетради. «В своих мемуарах он сыпет цитатами из Джорджа Оруэелла, который, по его собственной оценке, понимал лживую натуру российских властей. «Обман, ложь и отрицание — это фундаментальные элементы политической жизни России», — отмечает Родченков. Он — поклонник Филдинга, Диккенса и Теккерея, а также Вальтера Скотта и Айрис Мёрдок. Нравятся ему и великие русские писатели — Лермонтов, Пушкин, Гоголь, Толстой и Достоевский, а также поэты Иосиф Бродский и Даниил Хармс», — пишет автор статьи.

Хотя Москва продолжает всё отрицать и называть себя «жертвой лицемерного заговора западных стран под предводительством Вашингтона и Лондона», за пределами России в это мало кто верит, подчёркивает Хардинг. Как напоминает журналист, откровения Родченкова привели непосредственно к исключению Олимпийского комитета России из Международного олимпийского комитета — хотя в итоге в МОК и пошли на попятную, разрешив некоторым российским спортсменам принять участие в Олимпиадах 2016 и 2018 годов. В настоящий момент Москва пытается оспорить четырёхлетний запрет на участие в крупных соревнованиях, и сможет ли российская сборная принять участие в следующих Играх в Токио, отложенных из-за коронавируса, пока не ясно, пишет автор. Пока признаков того, что Кремль готов «признать свои проступки», не наблюдается, считает корреспондент The Guardian. Как поведал журналисту Родченков, в прошлом году Россия уничтожила всю свою базу данных по допинговым пробам, предоставив в ВАДА «фальшивую версию», где все положительные пробы были удалены.

«В России государственные СМИ изображают Родченкова мошенником и выдумщиком, который продал родину за 30 сребреников, — подытоживает свой материал Хардинг. — Родченков же считает себя припозднившимся разоблачителем. Быть может, совесть у него включилась и далеко не сразу, но в итоге он всё-таки выступил на стороне справедливости и прозрачности, рассказав миру о дурных деяниях галактических масштабов со стороны патологически лживого режима. Свою книгу он закончил такими словами: «Я счастлив, что наконец оказался на стороне истины». Такими чувствами нельзя не восхититься, однако Родченков хорошо понимает, какую цену ему придётся заплатить за такую моральную позицию. По его словам, Кремль его при первой же возможности устранит. «Это просто факт. Мне было от этого страшно дня два или три. Я просто знаю, что это никогда не закончится — даже когда умрёт Путин», — говорит он».