El País: США собираются сажать за допинг всех спортсменов-медалистов... кроме американских

США хотят сажать в тюрьму уличённых в употреблении допинга спортсменов-медалистов, сообщает El País. Речь идёт о так называемом «законе Родченкова», который был представлен на рассмотрение в сенате Соединённых Штатов. Этот законопроект появился вследствие, как пишет издание, «государственной допинговой программы в России» и создан для защиты интересов «американских спортсменов и компаний».

Согласно этому документу, любой спортсмен из любого уголка мира, который поднимется на пьедестал почёта на любом международном соревновании, где участвуют американцы, может быть осуждён на пять лет тюрьмы в Соединённых Штатах в том случае, если его допинг-пробы дадут положительный результат.

Кроме того, американская система правосудия в рамках исполнения этого закона сможет направлять запросы об экстрадиции предполагаемых правонарушителей. Происходить это будет несмотря на то, что лишь в небольшом числе стран употребление допинга считается правонарушением, и в ещё меньшем количестве государств оно преследуется в уголовном порядке.

Между тем, как отмечает издание, для американских спортсменов эта законодательная инициатива никакой угрозы не представляет.

Когда президент Дональд Трамп поставит свою подпись под этим законопроектом, США будут иметь в своей власти оружие, которое позволит им действовать в качестве «мирового жандарма в борьбе против допинга», говорится в статье. По мнению сенаторов и конгрессменов, продвигавших данный законопроект, эту роль Америка должна играть из-за «дезертирства» Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Закон Родченкова» также предусматривает для всех, кто решится заговорить о нарушениях в спорте, включение в программу по защите свидетелей.

«Для того чтобы и дальше быть «градом на холме», США должны добиться того, чтобы все коррупционеры и злоумышленники отвечали перед нами всегда, когда это возможно, — заявил сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус, внёсший закон на рассмотрение в сенат. — Для нас это означает неукоснительно противостоять России и её использованию коррупции как орудия международной политики».

Закон назван в честь Григория Родченкова, директора антидопинговой лаборатории, в которой во время Олимпийских игр в Сочи, как утверждается в статье, осуществлялась подмена образцов мочи для того, чтобы у российских спортсменов не было положительных результатов. Через несколько месяцев после Олимпиады он бежал в США, пишет издание.

Как напоминает El País, на основе информации, предоставленной Родченковым, против российских спортсменов были введены санкции со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и ВАДА. В сентябре этого года обе организации к недовольству США отменили эти ограничительные меры.