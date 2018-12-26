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El País: США собираются сажать за допинг всех спортсменов-медалистов... кроме американских

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На рассмотрение в сенат США представлен так называемый «закон Родченкова», сообщает El País. Этот законопроект в случае, если он будет принят, позволит Вашингтону сажать в тюрьму уличённых в употреблении допинга спортсменов, занявших призовые места на соревнованиях, где участвовали американцы. Причём, как подчёркивает издание, данная законодательная инициатива для американских спортсменов никакой угрозы не представляет.
El País: США собираются сажать за допинг всех спортсменов-медалистов... кроме американских
Reuters
США хотят сажать в тюрьму уличённых в употреблении допинга спортсменов-медалистов, сообщает El País. Речь идёт о так называемом «законе Родченкова», который был представлен на рассмотрение в сенате Соединённых Штатов. Этот законопроект появился вследствие, как пишет издание, «государственной допинговой программы в России» и создан для защиты интересов «американских спортсменов и компаний».
 
Согласно этому документу, любой спортсмен из любого уголка мира, который поднимется на пьедестал почёта на любом международном соревновании, где участвуют американцы, может быть осуждён на пять лет тюрьмы в Соединённых Штатах в том случае, если его допинг-пробы дадут положительный результат.
 
Кроме того, американская система правосудия в рамках исполнения этого закона сможет направлять запросы об экстрадиции предполагаемых правонарушителей. Происходить это будет несмотря на то, что лишь в небольшом числе стран употребление допинга считается правонарушением, и в ещё меньшем количестве государств оно преследуется в уголовном порядке.
 
Между тем, как отмечает издание, для американских спортсменов эта законодательная инициатива никакой угрозы не представляет.
 
Когда президент Дональд Трамп поставит свою подпись под этим законопроектом, США будут иметь в своей власти оружие, которое позволит им действовать в качестве «мирового жандарма в борьбе против допинга», говорится в статье. По мнению сенаторов и конгрессменов, продвигавших данный законопроект, эту роль Америка должна играть из-за «дезертирства» Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
 
«Закон Родченкова» также предусматривает для всех, кто решится заговорить о нарушениях в спорте, включение в программу по защите свидетелей.
 
«Для того чтобы и дальше быть «градом на холме», США должны добиться того, чтобы все коррупционеры и злоумышленники отвечали перед нами всегда, когда это возможно, — заявил сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус, внёсший закон на рассмотрение в сенат. — Для нас это означает неукоснительно противостоять России и её использованию коррупции как орудия международной политики». 
 
Закон назван в честь Григория Родченкова, директора антидопинговой лаборатории, в которой во время Олимпийских игр в Сочи, как утверждается в статье, осуществлялась подмена образцов мочи для того, чтобы у российских спортсменов не было положительных результатов. Через несколько месяцев после Олимпиады он бежал в США, пишет издание.
 
Как напоминает El País, на основе информации, предоставленной Родченковым, против российских спортсменов были введены санкции со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и ВАДА. В сентябре этого года обе организации к недовольству США отменили эти ограничительные меры.  
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El País Испания Европа
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