Westfälische Rundschau Оригинал

Westfälische Rundschau: «час пощады» в допинговом скандале ещё не пробил

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила дисквалификацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики, сообщает Westfälische Rundschau. Это решение связано с отсутствием видимых улучшений в ситуации с допингом, пояснили в IAAF. Но не пройдёт много времени, и Россия вновь станет частью спортивного сообщества, убеждён автор статьи.
Westfälische Rundschau: «час пощады» в допинговом скандале ещё не пробил
Reuters

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила дисквалификацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики, пишет Westfälische Rundschau. В IAAF пришли к выводу, что ситуация с допингом в стране сильно не улучшилась, поясняет автор статьи.

В преддверии принятия этого решения президент международной организации Себастьян Коэ объяснил, что речь идёт в том числе и о вопросе, могут ли атлеты доверять существующей системе. «Они не могут», — констатирует издание. Автор напоминает о том, что российская спортсменка Юлия Степанова, заявившая о применении допинга в российской лёгкой атлетике, до сих пор испытывает страх за свою жизнь.

Также немецкий журналист напомнил о том, что президент Федерации бобслея России Александр Зубков, которого лишили двух золотых медалей за допинг, подал иск против Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) в Московский городской суд и выиграл процесс. «Теперь он снова может чувствовать себя героем на родине. А Юлия Степанова нет. Она — враг государства».

«И это всего два примера, которые многое говорят о мнимом улучшении ситуации в России. Но не пройдёт много времени, и страна вновь станет частью спортивного сообщества. Самый громкий допинговый скандал истории? Это уже старая песня, — заключает автор. — Пощада будет, но только когда пробьёт час». 

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Westfälische Rundschau Германия Европа
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допинг легкая атлетика Олимпийские игры Россия спорт спортсмен
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