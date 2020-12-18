Bloomberg: России удалось сократить наказание за допинг с 4 до 2 лет

Спортивный арбитражный суд вынес решение, в соответствии с которым российские спортсмены остаются в отстранении от спортивных мероприятий, но не на 4 года, как требовало WADA, а на 2 года, пишет Bloomberg. Они не попадут на Олимпиаду в Токио 2021 года, зимнюю Олимпиаду в Пекине и чемпионат мира по футболу в Катаре.
Российский президент смог добиться того, что главный международный спортивный орган сократил запрет российским спортсменам принимать участие в соревнованиях с четырёх до двух лет, пишет Bloomberg. Такое решение вынес Спортивный арбитражный суд в Лозанне, основываясь на прогрессе РУСАДА, хорошем, но недостаточном для полного снятия запрета.
В Российском антидопинговом агентстве назвали вердикт «победой здравого смысла». При этом российские спортсмены остаются за бортом Олимпиады в Токио 2021 года, зимней Олимпиады в Пекине и чемпионата мира по футболу в Катаре.
Как напоминает автор статьи, санкции применили год назад, российским спортсменам запретили выступать под отечественным флагом. По оценке журналиста, для Путина это было унижение, ведь он хотел восстановить советский имидж России как спортивной супердержавы.
При этом в WADA посчитали, что это решение арбитражного суда — победа справедливости, ведь судьи поддержали заявление, что Россия производила манипуляции с анализами, прикрывая допинговую схему. И хотя суд не поддержал требования WADA в полном объёме, всё же это самое большое наказание, которое когда-либо применялось по обвинениям, связанным с допингом, пишет Bloomberg.
Государственные испытания новейшего бронеавтомобиля «Атлет» начнутся весной 2021 года и продлятся до конца лета. Об этом сообщил генеральный директор «Военно-промышленной компании (ООО «ВПК») Александр Красовицкий.
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что приобретённые Турцией российские комплексы С-400 подвергают опасности американских военных. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Бывший главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт подверг критике решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Киберинцидент», который, предположительно, затронул сети внутри федерального правительства США, не оказал влияния на работу Национального управления США по ядерной безопасности (NNSA). Об этом заявили в Министерстве энергетики страны.
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Депутат Государственной думы, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить российских спортсменов на два года от международных соревнований.
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Депутат Государственной думы, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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