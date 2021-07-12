Главред: «будто напечатали в дешёвой типографии» — украинцы не оценили новую форму олимпийской сборной
Национальный олимпийский комитет Украины представил форму, в которой спортсмены будут участвовать в XXXII летних Олимпийских играх. Как пишет «Главред», украинские олимпийцы будут одеты в экипировку от фирмы PEAK. Эта олимпийская форма является не соревновательной, а спортивной. В ней украинцы будут выходить на парад открытия и закрытия Игр, ходить по Олимпийской деревне, ездить на тренировки и соревнования, подниматься на пьедесталы почёта.
«Главная идея коллекции заключается в том, что спорт — это стиль жизни и именно с этой одеждой ты готов к любым испытаниям. Олимпийская экипировка соответствует современным дизайнерским трендам, изготовлена из лёгких, прозрачных тканей, с учетом климатических условий Токио. Цветовая гамма, используемая в коллекции, умело сочетает традиционные сине-жёлтые цвета с нежной палитрой, символизирует надежду и веру. Ведь то, что Игры всё же состоятся, это настоящая победа и своего рода свет в конце тоннеля», — отметили в Национальном олимпийском комитете.
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