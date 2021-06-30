CNN: до Олимпиады меньше месяца, а в Токио — всплеск новых случаев COVID-19

Менее чем через месяц в Токио должны стартовать летние Олимпийские игры, однако в японской столице за последнюю неделю произошёл всплеск новых случаев COVID-19, передаёт CNN. Власти Японии ранее уже предупредили, что Олимпиада может пройти без зрителей, если ситуация с коронавирусом усугубится, говорится в материале.

Случаев коронавируса в целом по Японии, возможно, и немного, но Токио сообщает о новом всплеске заболеваний. Официальные лица также обеспокоены тем, что вспышку в Токио спровоцировал вариант вируса «дельта». Всё это происходит на фоне того, как там менее чем через месяц должны начаться Олимпийские игры. С нами на прямой связи из Токио наш корреспондент Блейк Эссиг.



Полагаю, ситуация такова: им известно, что вирус будет распространяться, но всегда присутствует вопрос гордости, по крайней мере, в случае с правительством, что они смогут всё это контролировать: смогут провести эту Олимпиаду и одновременно сдержать распространение вируса.



БЛЕЙК ЭССИГ, корреспондент CNN: Да, Джон. Правительство и чиновники МОК продолжают настаивать на том, что Игры пройдут вовремя, и тут неважно, происходит это из-за чувства гордости или просто из-за юридических обязательств. В то же самое время именно людям приходится бороться и страдать. Страдают также и компании. У нас с апреля действует чрезвычайное положение. Оно действует и сейчас, но мы находимся почти на чрезвычайном положении: чуть более недели назад полномасштабное чрезвычайное положение было отменено. С того момента случаев COVID начало становиться всё больше.



Люди стали гулять, и это может серьёзно сказаться на нынешних Олимпийских играх, которые должны начаться всего через 23 дня. Несмотря на то что уже десятый день подряд здесь, в Токио, действует почти чрезвычайное положение, количество новых случаев увеличилось по сравнению с предыдущей неделей. Средний показатель за семь дней составляет почти 500 случаев, т.е. наблюдается прирост почти на 22% по сравнению с предыдущей неделей.



Эксперты, которые консультируют власти Токио, предупредили о том, что вариант «дельта», который изначально был обнаружен в Индии, демонстрирует признаки распространения здесь, в Токио. Они дали понять, что в скором времени он может стать господствующим штаммом.



В настоящий момент полностью привиты всего лишь около 11% населения Японии. По словам чиновников правительства, инфекция распространяется среди молодёжи и людей среднего возраста, которые всё ещё не прошли вакцинацию.



В настоящее время организаторы Олимпийских игр уже планируют пускать на соревнования не более 10 тысяч местных зрителей или же половину от вместимости спортивных объектов. Это будет зависеть от того, как цифра будет ниже. Всего лишь на прошлой неделе премьер-министр заявил, что Олимпиада в Токио может пройти без зрителей, если ситуация с COVID-19 усугубится и во время Игр будет действовать чрезвычайное положение.



В рамках усилий по сдерживанию распространения инфекции чиновники правительства Токио приняли решение, что первые восемь дней очередного этапа эстафеты олимпийского огня, который по планам должен стартовать здесь, в японской столице, уже на следующей неделе, пройдут не по крупным дорогам. Вместо этого они организуют церемонии для ограниченного числа людей. Джон.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода 30 июня 2021 года.