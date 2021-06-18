Bloomberg: пьедестала в Токио заслуживают не спортсмены, а медработники

Несмотря на предупреждения врачей, международное сообщество не собирается оказываться от проведения Олимпиады в Токио, пишет Bloomberg. Но у медработников нет выбора, в случае роста числа инфицированных им придётся справляться с ситуацией. Так что, как пишет автор статьи, именно они и будут героями нынешней Олимпиады.

Каждый раз Олимпийские игры показывают достижения атлетов, которые потратили всю жизнь на то, чтобы стать лучшими в своём виде спорта. Но успех Игр в Токио будет зависеть не от них, а от врачей, медсестёр, сотрудников лабораторий и тысяч других медработников, пишет обозреватель Bloomberg.

Хотя Япония и проводит массовую вакцинацию от Covid-19, она всё равно отстаёт от многих богатых стран. Однако вероятность того, что Олимпиаду отменят, крайне мала, признаёт автор статьи, хотя многие специалисты предупреждают об опасности. Решение может принять лишь Международный олимпийский комитет.

До сих пор призывы экспертов не нашли отклика в МОК. В мае Ассоциация медработников Токио, которая насчитывает больше 6 тыс. докторов, призвала отменить игры, предупредив, что в больницах почти не осталось ни свободных рук, ни мест. Но в МОК заверяют, что на Олимпиаде будут предприняты все необходимые контрмеры.

На этой неделе и британский журнал The Lancet выпустил передовицу, в которой призвал на международном уровне обсудить проведение Игр. Там не стали говорить об отмене мероприятия, но отметили, что слишком мало внимания этому вопросу уделяют крупные организации вроде ВОЗ или европейского и американского центров по борьбе с заболеваниями.

Автор статьи отмечает, что не впервые Олимпиада проходит в сложных санитарных условиях. Например, в 2016 году были опасения по поводу вируса Зика, но тогда Центр по контролю за заболеваниями заявил, что отменять или переносить Игры не было надобности. Теперь же они молчат, то есть не хотят брать на себя ответственность.

«Олимпиада — это не демократия», — отмечает автор статьи. Ею управляет комитет из более 100 чиновников и бывших спортсменов. Так что даже в столь чрезвычайных условиях Токио мало что может сделать, иначе ему придётся платить большой штраф.

Но если международное сообщество может отказаться от ответственности за последствия, то у медицинских работников во время Олимпиады выбора не будет. Недостаточный охват вакцинацией и сама природа соревнований способствуют распространению коронавируса во время Игр. Даже несмотря на жёсткие правила, эксперты считают, что чрезвычайный рост заболеваемости весьма вероятен. И это объяснимо: ожидается, что только спортсменов и членов команд прибудет 80 тыс. человек.

У Олимпиады есть и мощный объединяющий посыл, признаёт автор статьи. Спорт может стать одним из самых доступных способов вернуть жизнь в прежнее русло. К тому же сейчас проходит другое соревнование, чемпионат Европы по футболу. Стадионы в среднем наполнены лишь наполовину, чтобы минимизировать риски распространения вируса.

Так и в Токио власти обещают ограничить число зрителей на стадионах до 10 тыс. человек. Эксперты предвещают, что эти Игры будут крайне прибыльными для телекомпании, которая занимается их освещением, но и это не гарантировано, поскольку пустые трибуны могут сделать соревнования неинтересными для публики.

Впрочем, для медиков пустые трибуны, наоборот, могут сдержать ситуацию. Атлеты приедут за медалями, но коронованы должны быть работники здравоохранения, пишет Bloomberg.