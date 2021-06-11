CNN: «пузырь безопасности» — за участниками Олимпиады будут присматривать по GPS

На протяжении всего срока нахождения на территории Японии передвижения участников Олимпиады будут отслеживаться с помощью мониторинга данных GPS с мобильных телефонов, передаёт CNN. Подобные меры должны способствовать созданию «пузыря безопасности» на Олимпиаде, однако для наблюдения за участниками Игр в реальном времени требуется большое количество людских ресурсов, поэтому на это власти пойдут только в случае усугубления обстановки.

До открытия Летних Олимпийских игр осталось всего лишь шесть недель. Игры должны начаться 23 июля, и хотя в Японии сопротивление Олимпиаде всё ещё остаётся весьма сильным, спортсмены уже начали приезжать и обустраиваться на месте проведения соревнований. Однако они вот-вот осознают, какой уровень сотрудничества от них требуется с тем, чтобы мероприятие всё же состоялось. Среди прочего, на протяжении всего их срока нахождения в Японии за ними будет вестись наблюдение путём мониторинга данных GPS. Детали в репортаже Селины Ван.

СЕЛИНА ВАН, международный корреспондент CNN: По словам чиновников, на грядущих Играх в Токио за спортсменами-олимпийцами и вспомогательным персоналом, по всей видимости, будут следить с помощью GPS. Ранее на этой неделе один чиновник сообщил, что представители иностранных СМИ, которые приедут в Японию, будут должны отчитываться о своих передвижениях посредством предоставления данных GPS со своих телефонов.





Тем не менее чиновник добавил, что для мониторинга в реальном времени потребуется немало людских ресурсов, и на подобные меры, скорее всего, могут пойти, если на Играх подтвердятся случаи заражения коронавирусом.





Организаторы Олимпийских игр настаивают, что соревнования можно провести в пузыре безопасности, который подразумевает регулярное тестирование спортсменов, отслеживание их контактов и следование правилам соцдистанцирования. Чиновники утверждают, что ожидают, что 80% населения олимпийской деревни будут вакцинированы. Иностранным зрителям уже запретили лично присутствовать на соревнованиях, однако чиновники пока не решили, какому количеству местных зрителей можно разрешить — если вообще можно разрешить — на них прийти.





Тем не менее организаторы Игр столкнулись с серьёзными трудностями в плане попыток успокоить скептически настроенную японскую публику и убедить её в том, что эти соревнования могут быть безопасными. Данные одного опроса за другим свидетельствуют о том, что большинство японского населения не хочет проводить Игры этим летом. На территории значительной части Японии по-прежнему действует режим чрезвычайного положения притом, что менее 4% населения прошло полный курс вакцинации.





Несмотря на антикоронавирусные меры на Играх, многие эксперты в области общественного здравоохранения утверждают, что их недостаточно, а создание полностью безопасного пузыря с десятками тысяч участников Игр, которые прибудут из более чем 200 стран, — это просто невозможно. Эксперты в области общественного здравоохранения считают, что существует риск того, что Олимпиада может поспособствовать дальнейшему распространению более заразных штаммов коронавируса не только в Японии, но и по всему миру.

Селина Ван, CNN, Токио.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 10 июня 2021 года.