Asahi Shimbun: «Пожалуйста, отмените Олимпийские игры этим летом»

В Токио и некоторых других регионах Японии по-прежнему чрезвычайная ситуация с коронавирусом, а вакцинация разворачивается достаточно медленно. Несмотря на все заверения МОК и местных организаторов, проводить летнюю Олимпиаду в таких условиях «безрассудно» — риск слишком велик, уверена Asahi Shimbun. Газета призывает премьер-министра страны Ёсихидэ Суга не игнорировать опасения общественности и отменить предстоящие соревнования.

Пандемию COVID-19 всё ещё не удалось взять под контроль, и в таких условиях продление чрезвычайной ситуации, действующей на сегодня в Токио и ряде других японских регионов, выглядит неизбежным, пишет в своей редакционной статье Asahi Shimbun.



«Проводить Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио этим летом — просто безрассудно», — настаивает газета. И тем не менее правительство, столичные власти и представители Международного олимпийского комитета (МОК) всё равно гнут своё и отказываются реагировать на обоснованные опасения общественности. «Естественно, недоверие и настороженность народа растут».



«Мы требуем, чтобы премьер-министр Ёсихидэ Суга спокойно и объективно оценил ситуацию и решил не проводить этим летом Олимпийские и Паралимпийские игры», — призывает Asahi Shimbun.



Как обращает внимание издание, недавно вице-президент МОК Джон Коутс сделал «поразительное заявление». Он сказал, что состязания в Японии можно провести даже в условиях чрезвычайной ситуации, и таким образом проигнорировал обеспокоенность, которую разделяют многие японцы, а также в очередной раз продемонстрировал, насколько МОК преисполнен «чувством собственной правоты».



Конечно, отмены Олимпиады лучше всего избегать — не только ради спортсменов, которые упорно готовились к соревнованиям, но и ради многочисленных людей, задействованных в организации столь масштабного мероприятия. Однако в первую очередь внимание следует уделять поддержанию системы, которая защищает жизни и здоровье граждан. «И никогда нельзя давать Олимпийским играм создавать ситуацию, которая ставит под угрозу эту систему», — полагает газета.



Прежде всего, конечно, опасения вызывают потенциальные последствия проведения Игр для здоровья японских граждан. Нет никаких гарантий, что в ближайшее время эпидемиологическая ситуация в стране будет взята под контроль, да и с недавно начавшейся массовой вакцинацией японцы точно не смогут в скором времени приобрести коллективный иммунитет. На этом фоне в страну приедут более 90 тыс. спортсменов, технического персонала и сотрудников МОК. Даже если на Игры не поедут зрители, с учётом волонтёров в Японию и без того прибудет куда больше 100 тыс. человек.



После Игр все разъедутся обратно по домам, а значит, возможно, вместе с заражёнными людьми вирус вновь начнёт распространяться по всему миру. МОК и организационный комитет в Токио уверяют, что тестирование и режим самоизоляции помогут предотвратить страшный сценарий, и ссылаются на успех проведения международных соревнований в пандемию. Но ни одни из этих соревнований нельзя сравнить по размаху с Олимпийскими играми, подчёркивает Asahi Shimbun.



Нельзя забывать, что, помимо и без того напряжённой для системы здравоохранения ситуации с коронавирусом, летом олимпийцам придётся иметь дело с токийской жарой, которая изначально вызывала опасения у организаторов. Власти соседних со столицей префектур уже предупредили, что не смогут выделить «приоритетные койки» в больницах для пациентов, участвующих в Олимпиаде.



«Конечно, есть вероятность, что всё пройдёт хорошо. Но проведение Олимпийских игр требует адекватной подготовки по минимизации рисков на многих уровнях. Если проблемы возникнут из-за поспешных решений, принятых, несмотря на то что все знали, что уровень подготовки был недостаточным, кто должен или может взять на себя ответственность? Организаторы должны понять, что рисковать здесь не вариант», — рассуждает издание.



Если говорить о духе Олимпиады, Asahi Shimbun обращает внимание, что пандемия породила огромный разрыв между спортсменами из стран, в которых успешно разворачивалась вакцинация, и всеми остальными. Передвижение участников соревнований по олимпийской деревне будет ограничено — ни о каком культурном обмене и дружбе с местным населением, о которых заявлено в Олимпийской хартии, и говорить не приходится.



«К чему проводить Олимпиаду, когда ограничения коснулись самых простых действий людей и их обычная жизнь уже стала сложнее?» — добавляет газета.



Если раньше японцы хотели провести «скромные» Олимпийские игры в знак восстановления страны после землетрясения 2011 года, то сейчас соревнования уже позиционируются как «доказательство человеческого триумфа над COVID-19». Как утверждает Asahi Shimbun, сейчас в довершение ко всему Олимпиада становится инструментом для администрации премьера Ёсихидэ Суги остаться у власти и даже одержать победу на следующих выборах.



Газета отмечает: «Как говорят, премьер-министр намерен провести Игры, что бы на это ни сказали японцы. Но если так подумать, что такое Олимпийские игры? Если спорную Олимпиаду проведут без одобрения общественности, что от этого удастся выиграть, что придётся потерять?»