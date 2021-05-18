Evening Standard: «больницы и без того переполнены» — токийские врачи просят власти содействовать отмене Олимпиады

Больницы японской столицы уже переполнены из-за коронавируса и в случае необходимости не смогут выделить дополнительные ресурсы, предупредила Ассоциация практикующих врачей Токио. Медики призвали власти страны убедить МОК отменить Олимпиаду и обратили внимание, что в случае роста смертности из-за Игр «максимальную ответственность будет нести Япония», сообщает Evening Standard.

Ассоциация практикующих врачей Токио (Tokyo Medical Practitioners Association) призвала к отмене Олимпийских игр в японской столице, сообщает Evening Standard. Медики предупреждают, что на фоне новой вспышки коронавируса больницы города уже перегружены.



До начала летней Олимпиады в Токио осталось менее трёх месяцев. И как настаивают представители организации, в которой числится порядка 6 тыс. врачей, столичные больницы уже заняты и в случае необходимости не смогут выделить дополнительные ресурсы. «Мы настоятельно просим, чтобы власти убедили МОК (Международный олимпийский комитет. — ИноТВ), что провести Олимпиаду сложно, и добились решения об отмене Игр», — заявила ассоциация в открытом письме к премьер-министру Японии Ёсихидэ Суге.



Как напоминает издание, из-за роста числа заражений COVID-19 и нехватки медперсонала и больничных коек в некоторых районах власти страны продлили введённое уже в третий раз чрезвычайное положение в столице и некоторых других префектурах до 31 мая. Врачи ассоциации обратили внимание, что в скором времени к кризису коронавируса прибавятся пациенты, самочувствие которых ухудшается из-за летней жары. И если из-за Олимпийских игр смертность вырастет ещё больше, то «максимальную ответственность за это будет нести Япония».



По данным Evening Standard, к отмене Олимпиады в Японии уже призывали и другие эксперты и организации в сфере здравоохранения. Также была создана онлайн-петиция за отмену Олимпийских игр, которую подписали сотни тысяч человек.



По сообщениям СМИ, лишь 3,5% из 126-миллионного населения Японии были вакцинированы. Этот процесс проходит не особенно гладко. К примеру, только что запущенные сайты для записи на вакцинацию в Токио и Осаке практически сразу столкнулись с техническими трудностями и сбоями.



Премьер-министр Суга по-прежнему утверждает, что его страна может гарантировать выполнение всех необходимых антиковидных мер и провести «безопасные и защищённые Олимпийские игры». Из-за пандемии один раз Олимпиаду, которая должна была пройти ещё в 2020 году, уже откладывали.



Evening Standard добавляет, что из-за роста числа заражений в Азии недавно была отменена ежегодная встреча Всемирного экономического форума, которая должна была состояться в августе в Сингапуре.