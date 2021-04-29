WION: японские города отказывают принимать участников летней Олимпиады

Некоторые города Японии, куда собирались приехать иностранные спортсмены на предолимпийские сборы, теперь решили отказаться от такой возможности из-за пандемии коронавируса. Местные власти посчитали, что организация безопасного пребывания сборных из других стран слишком дорого обойдётся муниципальному бюджету, передаёт WION.

Теперь перенесёмся в Азию, где несколько японских городов решили не принимать олимпийские сборные из-за распространения коронавируса.

Город Окуидзумо на западе страны, который потратил $5 млн на подготовку к приёму хоккейной команды из Индии, отменил запланированный визит. Власти Окуидзумо отказались от участия, когда стало ясно, что в городе придётся организовать меры безопасности по типу «пузыря» наряду с обычными тестами на коронавирус.

В Японии более 500 городов согласить принять спортсменов и официальных лиц со всего мира, чтобы Олимпиада принесла выгоду не только Токио. Как и Окуидзумо, несколько других японских городов также пересмотрели планы о размещении спортсменов, в то время как остальные тщательно продумывают меры безопасности. Город Курихара на севере префектуры Мияги планировал принять хоккейную команду из ЮАР, однако теперь его администрация решила, что это больше не выгодно, принимая во внимание ограничения из-за эпидемии COVID-19.

Не только японские города меняют планы — некоторые сборные даже отменили предолимпийские тренировочные сборы в Японии. В марте сборная Австралии по плаванию отказалась от планов провести тренировки в Нагаоке. Сборная Канады по настольному теннису также теперь не станет проводить сборы в городе Окая. Тем не менее некоторые города, например, Цуруока на севере префектуры Ямагата, по-прежнему ждут несколько десятков олимпийских и паралимпийских спортсменов из Молдовы и Германии. Однако спортсмены будут жить только в своих общежитиях и перемещаться на тренировки только по указанным маршрутам. В городе Йонаго также расположатся несколько десятков человек из сборных Ямайки по плаванию, гимнастике и паралимпийской команды по гребле.

Тем временем опрос телекомпании Kyodo News показывает, что более 70% жителей Японии хотят, чтобы Игры в Токио отменили или перенесли из-за пандемии COVID-19. Игры в Токио должны начаться 23 июля этого года.