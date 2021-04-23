Mainichi Shimbun: за три месяца до Олимпиады в Японии собираются ввести чрезвычайное положение из-за COVID-19

Власти Японии планируют ввести режим чрезвычайного положения из-за новой волны заражений коронавирусом, сообщает Mainichi Shimbun. На праздничные дни так называемой «Золотой недели» будут закрыты все магазины, торговые центры, парки развлечений, а также бары и рестораны. При этом до летней Олимпиады осталось всего три месяца, но премьер-министр страны Ёсихидэ Суга заверяет, что эти меры не отразятся на её проведении.

Японское правительство планирует ввести режим чрезвычайного положения в Токио, а также префектурах Осака, Киото и Хиого из-за резкого увеличения количества заражений коронавирусом, сообщает Mainichi Shimbun. Число ежедневных инфицирований превысило отметку в 5000, вернувшись к показателям конца января. Из-за новой волны пандемии растёт нагрузка на здравоохранительную систему страны.

В связи с этим власти собираются временно закрыть магазины, торговые центры, парки развлечений, а также бары и рестораны, продолжает издание. Чрезвычайное положение продлится в течение праздничных дней так называемой «Золотой недели» и, возможно, даже дольше. Правительство подчёркивает, что в этот период времени чрезвычайно важно ограничить передвижение людей.

Окончательное решение о том, когда конкретно меры вступят в силу, будет принято в пятницу, сообщил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга. В свою очередь губернатор префектуры Осака Хирофуми Ёсимура призвал правительство не терять времени и ввести ограничения уже на выходных. Губернатор Токио Юрико Коикэ подчеркнул: «Мы не сможем сдерживать распространение вируса прежними методами».

Впрочем, власти закроют не все предприятия, чтобы смягчить удар по экономике, которая итак уже пострадала от пандемии, в частности из-за оттока иностранных туристов. И это всё происходит за три месяцы до летней Олимпиады в Токио, отмечает издание. Но Суга заверил, что чрезвычайное положение не отразится на её проведении. По его словам, власти продолжат прикладывать все усилия для того, чтобы обеспечить безопасность мепроприятия. Но сами японцы в массе своей настроены скептически. По результатам опроса, 39,2% жителей префектуры Киото считают, что Игры нужно отменить, а 32,8% — перенести.