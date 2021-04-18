Der Spiegel: в Китае возмутились готовностью США защитить Японию с помощью ядерного оружия

Посольство Китая в США раскритиковало заявление США о готовности в крайнем случае защитить Японию с помощью ядерного оружия, пишет Der Spiegel. Администрация Джо Байдена подчеркнула, что гарантии безопасности Японии распространяются и на острова Сенкаку, являющиеся объектом притязаний Китая. Представители КНР заявили, что такие заявления угрожают стабильности азиатско-тихоокеанского региона.

В минувшую субботу посольство КНР в Вашингтоне резко раскритиковало совместное заявление США и Японии, пишет Der Spiegel. «Эти высказывания выходят далеко за рамки нормального развития двусторонних отношений», — приводит издание отрывок из заявления китайского посольства. Китайская сторона также отметила, что подобная риторика наносит ущерб взаимному доверию и подрывает стабильность в азиатско-тихоокеанском регионе.

Издание напоминает, что в минувшую пятницу США вновь подтвердили свои гарантии безопасности в адрес Японии, не исключив, что в крайнем случае возможно применение ядерного оружия. По словам американского правительства, обещание защиты распространяется также и на контролируемые Японией острова Сенкаку, претензии на которые высказывает Китай.

Во время визита японского премьера Ёсихидэ Суги в Вашингтон, Джо Байден подчеркнул, что США и Япония решительно настроены на то, чтобы вместе «противостоять вызову со стороны Китая».

Как отмечает Der Spiegel, США защищают Японию своим «ядерным зонтиком». Кроме того, на японской территории расположен контингент американских войск. Издание подчёркивает, что Суга стал первым иностранным лидером, посетившим Вашингтон с момента прихода к власти Джо Байдена.

Der Spiegel напоминает, что администрация Байдена озвучивает жёсткую риторику в адрес Китая с самого начала правления нового президента, который считает Пекин главным геополитическим вызовом для США. При Байдене американские военные корабли активизировали свои действия в районе Тайваня и Южно-Китайского моря. Китайские истребители, в свою очередь, регулярно нарушают воздушное пространство Тайваня. Издание отмечает, что в своём совместном заявлении Байден и Суга подчеркнули важность безопасности и мира в Тайваньском проливе.