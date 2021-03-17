France 24 Оригинал

France 24: попытка создать азиатское НАТО — Китай ответил на визит чиновников США в Японию

Материал представлен в переводе ИноТВ
Госсекретарь и министр обороны США отправились на переговоры в Японию, а затем посетят Южную Корею. При этом в своих заявлениях они резко высказались в адрес Китая. В Пекине такое поведение расценили как попытку Вашингтона создать НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передаёт France 24.

 

Первая заморская поездка высокопоставленных чиновников из кабинета министров администрации Джо Байдена. Глава американской дипломатии и министр обороны провели личные переговоры со своими коллегами в Токио. И Энтони Блинкен, и генерал Ллойд Остин воспользовались случаем, чтобы высказать предупреждение в адрес Китая.
 
ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Нас объединяет мнение, что Индо-Тихоокеанский регион должен быть свободным и открытым, страны там должны соблюдать правила, сотрудничают везде, где могут, и разрешают свои споры мирным способом. И в частности мы будем оказывать сопротивление в случае необходимости, когда Китай применяет принуждение и агрессию, чтобы добиться своего.   
 
ЛЛОЙД ОСТИН, министр обороны США: Китай представляет собой ключевой вызов для министерства обороны. А мы знаем, что соревноваться в современном динамично изменяющемся мире можно только в духе командной работы и сотрудничества.
 
Визит в Токио состоялся спустя всего несколько дней после виртуальной встречи Джо Байдена с лидерами Японии, Австралии и Индии в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности. По словам Пекина, этот форум — попытка Вашингтона построить мини-НАТО в Индийско-Тихоокеанском регионе. Далее госсекретарь Блинкен и генерал Остин отправятся в Южную Корею. Это говорит о том, что США задумались, как действовать в отношении КНДР после того, как американские инициативы остались без ответа со стороны Пхеньяна.
 
Хотя Джо Байден подтвердил американскую приверженность НАТО и трансатлантическим союзникам в Европе, обращение к Китаю остаётся на данный момент одним из отличительных признаков начала его президентского срока.
 
Дата выхода в эфир 16 марта 2021 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
France 24 Франция Европа
теги
Китай США Япония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров