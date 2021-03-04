Блинкен: КНР — единственная страна, способная пошатнуть стабильность мировой системы

Отношения Вашингтона с Пекином будут конкурентными, партнёрскими или конфронтационными в зависимости от обстоятельств, пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. Политик отметил, что КНР является единственной страной мира с достаточным потенциалом для того, чтобы пошатнуть стабильность мировой системы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американо-китайские взаимоотношения станут определяющим испытанием этого века, пишет Bloomberg. Отмечается, что Блинкен презентовал широкую повестку дня, которая, по его мнению, обеспечит выгоду от внешней политики для простых американцев.

По словам Блинкена, подход Вашингтона к Китаю будет «когда следует конкурентным, когда можно — партнёрским и когда необходимо — конфронтационным». Госсекретарь подчеркнул, что КНР является единственной страной с достаточным экономическим, военным, дипломатическим и технологическим потенциалом для того, чтобы пошатнуть стабильную мировую систему.

Как отмечает Bloomberg, первая речь Блинкена в качестве госсекретаря резко контрастировала с внешнеполитическими приоритетами времён Дональда Трампа. Блинкен подчеркнул важность борьбы с изменениями климата и необходимость возвращения США в международное сотрудничество, после того как Трамп вышел из ряда организаций и игнорировал ООН.

Блинкен заявил, что его речь была анонсом того, как американская дипломатия будет воплощать в жизнь «стратегическое руководство», недавно опубликованное Белым домом. В этом документе говорится о поддержке Тайваня, укреплении важных цепочек поставок и сотрудничестве со странами-единомышленниками с целью выработки общего подхода к Китаю.

Издание отмечает, что Блинкен достаточно откровенно высказался о торговых сделках времён администрации Обамы, заявив, что они не всегда были выгодны для американского рабочего класса. Как напоминает Bloomberg, такую критику часто высказывал Дональд Трамп. Блинкен также пообещал, что США будут осторожнее в вопросе участия в заграничных вооружённых конфликтах. «На первом месте всегда будет идти дипломатия, а не военные действия. Мы уже видели, как они зачастую обходились дорого и нам, и другим», — приводит издание слова Блинкена.