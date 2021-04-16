Shūkan Gendai: политические споры не остановят бизнес между Китаем, США, Японией и Россией
Сейчас некоторые эксперты высказывают опасения, что на фоне очередной «холодной войны» между США и Китаем визит премьер-министра Японии в Вашингтон может вызвать гнев Пекина, и в худшем случае в качестве ответной меры японские активы там даже могут быть заморожены — что усложнит дальнейшее развитие деловых отношений. Однако в действительности об этом не стоит беспокоиться, пишет Shūkan Gendai.
«В отличие от деловых переговоров при общении на межгосударственном уровне зачастую произносятся оскорбительные вещи и даже возникают конфликты. Но если оппонент обиделся, это ещё не означает неудачу, а сильное напряжение может быть снято простым рукопожатием», — подчёркивается в статье.
На самом же деле Китай не хочет разрывать экономические отношения с США и Японией, поясняет автор. В свою очередь, Соединённые Штаты также не хотят прерывать все отношения с Китаем, и даже если речь заходит о защите Тайваня, Вашингтон всё меньше склоняется к прямому вооружённому конфликту, отмечается в статье. Кроме того, и Япония, и другие страны продолжают развивать бизнес с Россией, несмотря на громкие заявления с разных сторон и санкции, констатирует Shūkan Gendai.
Очевидно, что Китай не хочет разрывать экономические отношения с Японией, США и Европой, говорится в статье. В 2000-е годы стремительный рост китайской экономики поддерживал торговый профицит в размере 30—40 трлн иен и прямые иностранные инвестиции — и благодаря этому громадному финансированию Китай смог создать себе резервный фонд и отстроить инфраструктуру, обеспечив уверенный рост.
По мнению автора, у США также нет желания разрывать все отношения с Китаем. Действительно, бывший президент Дональд Трамп «придавил Китай и возвысил Тайвань», говорится в статье. Однако у Трампа не было чёткой стратегии, как и настоящей веры в защиту демократии и прав человека — он просто зарабатывал очки на внутриполитической арене, нанося удары по Пекину и используя Тайвань лишь как повод для оказания давления, пишет Shūkan Gendai.
По оценкам экспертов, США теперь сосредоточили своё внимание на укреплении способности Тайваня защитить себя своими силами в случае чрезвычайной ситуации. «Американские военные уменьшат свою зависимость от авианосцев и не будут наносить удары по военно-морским и военно-воздушным базам Китая в случае чрезвычайной ситуации. Мир будет противодействовать за счёт экономического давления на Китай», — прогнозирует экс-посол США в Индии Роберт Блэквилл. В результате вероятность того, что американские военные воздержатся от прямого участия в боевых действиях на Тайване, выросла, поясняет автор.
Кроме того, 22 и 23 апреля президент США Джо Байден будет председательствовать на онлайн-саммите по вопросам изменения климата при участии представителей 17 стран. На это мероприятие он также пригласил китайского лидера Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, отмечается в статье. И хотя все деловые вопросы с Китаем закрыть, конечно же, не удастся, однако основное внимание будет уделено передовым технологиям, которые можно использовать в военной сфере, прогнозирует автор.
И хотя Россия в последнее время также находится в состоянии ожесточённой конфронтации с США, в этом противостоянии тоже есть свои сдерживающие факторы, подчёркивается в статье: «Во-первых, Россия не так опасна, как Китай, из-за отсутствия экономической мощи, поэтому Байден действует по обстоятельствам, укрепив базовую систему защиты от России».
В частности, сразу же после вступления в должность новый американский лидер в короткие сроки договорился о продлении договора СНВ-III об ограничении стратегического ядерного оружия. А в странах Прибалтики и Восточной Европы, которые находятся в авангарде НАТО и «ощущают угрозу» со стороны России, было усилено американское военное присутствие, говорится в статье.
При этом Байден подчеркнул, что будет способствовать развитию отношений с Россией, если это пойдёт на пользу Соединённым Штатам. И конкретный пример — приглашение президента Путина на упомянутый выше саммит по изменению климата, отмечает автор. Между тем деловые отношения с Россией продолжают развиваться в сферах бизнеса, которые не связаны с правительством США, пишет Shūkan Gendai. И хотя в течение последних нескольких лет Вашингтон оказывал сильное давление на Германию, чтобы помешать ей использовать российский газопровод «Северный поток — 2», в то же время сами США стремительно наращивают импорт российских нефтепродуктов.
Если раньше на российскую нефть и нефтепродукты приходилось всего 0,5% от общего импорта США, то в прошлом году эта доля выросла до 7% — и за 2020 год суммарные поставки нефти достигали $8,5 млрд. В итоге Россия уже обогнала Саудовскую Аравию и стала третьей в списке экспортёров нефти в США, подчёркивается в статье. Это связано с тем, что нефтеперерабатывающие заводы США ориентированы на тяжёлую нефть (а сланцевая нефть, добыча которой в последнее время резко выросла, является лёгкой), поясняет автор.
Импорт тяжёлой нефти из Венесуэлы был прекращён из-за санкций против администрации Мадуро, и США перешли на поставки российских нефтепродуктов такого же качества (в основном, мазута). «В этой сфере к России не применялись санкции. Я не говорю, что США используют двойные стандарты в отношении Германии и других союзников, но санкции во многом зависят от обстоятельств, в которых находится Вашингтон», — констатирует автор.
Между тем Россия также часто делает громкие заявления — например, что она откажется от доллара и вытеснит его из списка ключевой мировой валюты. Но из-за сложной экономической ситуации она сама вновь начала скупать государственные облигации США: если в марте прошлого года их было на сумму $3,8 млрд, то к марту 2021 года объём вырос до $6,15 млрд, сообщается в статье.
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