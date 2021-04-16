Shūkan Gendai Оригинал

Shūkan Gendai: политические споры не остановят бизнес между Китаем, США, Японией и Россией

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Несмотря на все разногласия, Китай не хочет разрывать экономические отношения с США или с Японией, пишет Shūkan Gendai. Вашингтону тоже нет смысла прерывать все отношения с Пекином, тем более что совокупный объём прямых американских инвестиций в Китай превысил $100 млрд и продолжает расти. По мнению автора, деловые связи между Китаем, США, Японией и Россией продолжат развиваться, поскольку свою выгоду от этого получают все.
Shūkan Gendai: политические споры не остановят бизнес между Китаем, США, Японией и Россией
Pixabay

Сейчас некоторые эксперты высказывают опасения, что на фоне очередной «холодной войны» между США и Китаем визит премьер-министра Японии в Вашингтон может вызвать гнев Пекина, и в худшем случае в качестве ответной меры японские активы там даже могут быть заморожены — что усложнит дальнейшее развитие деловых отношений. Однако в действительности об этом не стоит беспокоиться, пишет Shūkan Gendai. 

«В отличие от деловых переговоров при общении на межгосударственном уровне зачастую произносятся оскорбительные вещи и даже возникают конфликты. Но если оппонент обиделся, это ещё не означает неудачу, а сильное напряжение может быть снято простым рукопожатием», — подчёркивается в статье.

На самом же деле Китай не хочет разрывать экономические отношения с США и Японией, поясняет автор. В свою очередь, Соединённые Штаты также не хотят прерывать все отношения с Китаем, и даже если речь заходит о защите Тайваня, Вашингтон всё меньше склоняется к прямому вооружённому конфликту, отмечается в статье. Кроме того, и Япония, и другие страны продолжают развивать бизнес с Россией, несмотря на громкие заявления с разных сторон и санкции, констатирует Shūkan Gendai. 

Очевидно, что Китай не хочет разрывать экономические отношения с Японией, США и Европой, говорится в статье. В 2000-е годы стремительный рост китайской экономики поддерживал торговый профицит в размере 30—40 трлн иен и прямые иностранные инвестиции — и благодаря этому громадному финансированию Китай смог создать себе резервный фонд и отстроить инфраструктуру, обеспечив уверенный рост.

«И сейчас китайский ВВП представляет собой модель, напоминающую раздувшийся воздушный шар», — подчёркивает автор. При этом личное потребление составляет примерно 40%, а инвестиции — примерно 50% (в то время как в США, например, всего лишь около 20%). А поскольку многие инвестиции в инфраструктуру не имеют «волнового эффекта», дефицит госбюджета для поддержки этой раздутой экономики в Китае (в пересчёте на японские йены) составляет до 40 трлн в год, пишет Shūkan Gendai. 
 
В таких условиях, говорится в статье, китайская экономика держится только за счёт торгового профицита, который в 2020 году достиг $535 млрд. И хотя принято считать, что Китай лидирует в области передовых технологий — однако основное оборудование, химические материалы и электронные компоненты, которые необходимы для производства передовых полупроводников, фактически производят японские, американские и европейские компании, являющиеся монополистами в этой сфере, подчёркивает Shūkan Gendai. 
 
Конечно, если послушать некоторые громкие заявления Пекина, может возникнуть ощущение, будто бы «мировая война неизбежна», хотя в реальности не стоит этого опасаться, отмечается в статье: «В Китае у супругов принято ругаться громко на людях. Просто каждый из супругов хочет, чтобы соседи были на его стороне, но расставаться они не собираются. Так и кричат до изнеможения». 

По мнению автора, у США также нет желания разрывать все отношения с Китаем. Действительно, бывший президент Дональд Трамп «придавил Китай и возвысил Тайвань», говорится в статье. Однако у Трампа не было чёткой стратегии, как и настоящей веры в защиту демократии и прав человека — он просто зарабатывал очки на внутриполитической арене, нанося удары по Пекину и используя Тайвань лишь как повод для оказания давления, пишет Shūkan Gendai. 
 
В то время как новый президент Джо Байден, по оценкам автора, ведёт себя «вполне адекватно» и «чётко действует под флагом защиты демократии и прав человека». И хотя общая картина новой американской стратегии в отношении Китая пока ещё не ясна до конца, маловероятно, что Вашингтон вдруг начнёт предъявлять какие-то спорные требования в этой связи Японии во время предстоящего визита японского премьер-министра в США, говорится в статье: «Байден — эксперт в области дипломатии, и он уважает сценарий, заранее разработанный японскими и американскими дипломатами, поэтому он не станет, как Трамп, навязывать свои взгляды».

По оценкам экспертов, США теперь сосредоточили своё внимание на укреплении способности Тайваня защитить себя своими силами в случае чрезвычайной ситуации. «Американские военные уменьшат свою зависимость от авианосцев и не будут наносить удары по военно-морским и военно-воздушным базам Китая в случае чрезвычайной ситуации. Мир будет противодействовать за счёт экономического давления на Китай», прогнозирует экс-посол США в Индии Роберт Блэквилл. В результате вероятность того, что американские военные воздержатся от прямого участия в боевых действиях на Тайване, выросла, поясняет автор. 
 
При этом, несмотря на «холодную войну» на политической арене, экономическое сотрудничество США и Китая продолжает расширяться, подчёркивается в статье. И хотя товарооборот резко упал в 2019 году, когда президент Трамп ввёл высокие тарифы на товары из Китая, с тех пор показатели восстановились. В частности, это можно заметить после победы на выборах Джо Байдена, когда экспорт из Китая в США за ноябрь прошлого года составил $44,9 млрд (по сравнению с $36,4 млрд в ноябре 2021 года). В декабре эти показатели составляли, соответственно, $41,9 млрд (по сравнению с $33,7 млрд за декабрь 2019 года), а в январе — $39,1 млрд (по сравнению с $33,3 млрд в позапрошлом году).

Совокупный объём прямых инвестиций из США в Китай уже превысил $100 млрд и продолжает расти. Китайские компании продолжают размещать акции на американском фондовом рынке, причём за период с января по август 2020 года было привлечено $6,9 млрд — что примерно в 2,7 раза больше, чем за тот же период 2019 года, отмечается в статье.
 
Американские финансовые организации, которые обслуживают эти операции, в качестве комиссии в прошлом году заработали около $20 млрд, что составляет примерно 70% от всей комиссии, получаемой ими за счёт стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Всё это тормозит конфликт между Вашингтоном и Пекином и не даёт ему обостриться, пишет Shūkan Gendai. 

Кроме того, 22 и 23 апреля президент США Джо Байден будет председательствовать на онлайн-саммите по вопросам изменения климата при участии представителей 17 стран. На это мероприятие он также пригласил китайского лидера Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, отмечается в статье. И хотя все деловые вопросы с Китаем закрыть, конечно же, не удастся, однако основное внимание будет уделено передовым технологиям, которые можно использовать в военной сфере, прогнозирует автор.

И хотя Россия в последнее время также находится в состоянии ожесточённой конфронтации с США, в этом противостоянии тоже есть свои сдерживающие факторы, подчёркивается в статье: «Во-первых, Россия не так опасна, как Китай, из-за отсутствия экономической мощи, поэтому Байден действует по обстоятельствам, укрепив базовую систему защиты от России».

В частности, сразу же после вступления в должность новый американский лидер в короткие сроки договорился о продлении договора СНВ-III об ограничении стратегического ядерного оружия. А в странах Прибалтики и Восточной Европы, которые находятся в авангарде НАТО и «ощущают угрозу» со стороны России, было усилено американское военное присутствие, говорится в статье. 

При этом Байден подчеркнул, что будет способствовать развитию отношений с Россией, если это пойдёт на пользу Соединённым Штатам. И конкретный пример — приглашение президента Путина на упомянутый выше саммит по изменению климата, отмечает автор. Между тем деловые отношения с Россией продолжают развиваться в сферах бизнеса, которые не связаны с правительством США, пишет Shūkan Gendai. И хотя в течение последних нескольких лет Вашингтон оказывал сильное давление на Германию, чтобы помешать ей использовать российский газопровод «Северный поток — 2», в то же время сами США стремительно наращивают импорт российских нефтепродуктов.

Если раньше на российскую нефть и нефтепродукты приходилось всего 0,5% от общего импорта США, то в прошлом году эта доля выросла до 7% — и за 2020 год суммарные поставки нефти достигали $8,5 млрд. В итоге Россия уже обогнала Саудовскую Аравию и стала третьей в списке экспортёров нефти в США, подчёркивается в статье. Это связано с тем, что нефтеперерабатывающие заводы США ориентированы на тяжёлую нефть (а сланцевая нефть, добыча которой в последнее время резко выросла, является лёгкой), поясняет автор.

Импорт тяжёлой нефти из Венесуэлы был прекращён из-за санкций против администрации Мадуро, и США перешли на поставки российских нефтепродуктов такого же качества (в основном, мазута). «В этой сфере к России не применялись санкции. Я не говорю, что США используют двойные стандарты в отношении Германии и других союзников, но санкции во многом зависят от обстоятельств, в которых находится Вашингтон», — констатирует автор.

Между тем Россия также часто делает громкие заявления — например, что она откажется от доллара и вытеснит его из списка ключевой мировой валюты. Но из-за сложной экономической ситуации она сама вновь начала скупать государственные облигации США: если в марте прошлого года их было на сумму $3,8 млрд, то к марту 2021 года объём вырос до $6,15 млрд, сообщается в статье. 

При этом многие японские компании уже создали в России производственные и сервисные базы, активно развивая свой бизнес. Японские бизнесмены заявляют, что в России намного легче вести бизнес, чем в Китае, поскольку российские власти активно стремятся привлечь инвестиции и не требуют разглашения технологий, как это делает Китай.
 
«По моему опыту, русские честны, и, когда они пытаются обмануть, это видно по лицу. Китайцы в этом смысле намного изощрённее, они поступают, как в поговорке: «Одалживать деньги глупо. А возвращать — ещё глупее». Ведя бизнес, русские увеличивают цену в 10 раз, а китайцы — в 30», — подчёркивает автор.
 
При этом правительства России и Японии не вмешиваются в деятельность японских компаний из-за проблемы «северных территорий», но, как и в случае с Китаем, экспорт и передача передовых технологий строго ограничены, и это необходимо учитывать, говорится в статье.« Помимо серьёзных дипломатических переговоров, страны также ведут бой за имидж под названием PR, а иногда просто ругаются. Но глупо приходить из-за этого в растерянность. Нужно быть хитрее», — заключает Shūkan Gendai. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Shūkan Gendai Япония Азия
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