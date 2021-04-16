Shūkan Gendai: политические споры не остановят бизнес между Китаем, США, Японией и Россией

Несмотря на все разногласия, Китай не хочет разрывать экономические отношения с США или с Японией, пишет Shūkan Gendai. Вашингтону тоже нет смысла прерывать все отношения с Пекином, тем более что совокупный объём прямых американских инвестиций в Китай превысил $100 млрд и продолжает расти. По мнению автора, деловые связи между Китаем, США, Японией и Россией продолжат развиваться, поскольку свою выгоду от этого получают все.

Сейчас некоторые эксперты высказывают опасения, что на фоне очередной «холодной войны» между США и Китаем визит премьер-министра Японии в Вашингтон может вызвать гнев Пекина, и в худшем случае в качестве ответной меры японские активы там даже могут быть заморожены — что усложнит дальнейшее развитие деловых отношений. Однако в действительности об этом не стоит беспокоиться, пишет Shūkan Gendai.



«В отличие от деловых переговоров при общении на межгосударственном уровне зачастую произносятся оскорбительные вещи и даже возникают конфликты. Но если оппонент обиделся, это ещё не означает неудачу, а сильное напряжение может быть снято простым рукопожатием», — подчёркивается в статье.



На самом же деле Китай не хочет разрывать экономические отношения с США и Японией, поясняет автор. В свою очередь, Соединённые Штаты также не хотят прерывать все отношения с Китаем, и даже если речь заходит о защите Тайваня, Вашингтон всё меньше склоняется к прямому вооружённому конфликту, отмечается в статье. Кроме того, и Япония, и другие страны продолжают развивать бизнес с Россией, несмотря на громкие заявления с разных сторон и санкции, констатирует Shūkan Gendai.



Очевидно, что Китай не хочет разрывать экономические отношения с Японией, США и Европой, говорится в статье. В 2000-е годы стремительный рост китайской экономики поддерживал торговый профицит в размере 30—40 трлн иен и прямые иностранные инвестиции — и благодаря этому громадному финансированию Китай смог создать себе резервный фонд и отстроить инфраструктуру, обеспечив уверенный рост.

«И сейчас китайский ВВП представляет собой модель, напоминающую раздувшийся воздушный шар», — подчёркивает автор. При этом личное потребление составляет примерно 40%, а инвестиции — примерно 50% (в то время как в США, например, всего лишь около 20%). А поскольку многие инвестиции в инфраструктуру не имеют «волнового эффекта», дефицит госбюджета для поддержки этой раздутой экономики в Китае (в пересчёте на японские йены) составляет до 40 трлн в год, пишет Shūkan Gendai.

В таких условиях, говорится в статье, китайская экономика держится только за счёт торгового профицита, который в 2020 году достиг $535 млрд. И хотя принято считать, что Китай лидирует в области передовых технологий — однако основное оборудование, химические материалы и электронные компоненты, которые необходимы для производства передовых полупроводников, фактически производят японские, американские и европейские компании, являющиеся монополистами в этой сфере, подчёркивает Shūkan Gendai.



Конечно, если послушать некоторые громкие заявления Пекина, может возникнуть ощущение, будто бы «мировая война неизбежна», хотя в реальности не стоит этого опасаться, отмечается в статье: «В Китае у супругов принято ругаться громко на людях. Просто каждый из супругов хочет, чтобы соседи были на его стороне, но расставаться они не собираются. Так и кричат до изнеможения».



По мнению автора, у США также нет желания разрывать все отношения с Китаем. Действительно, бывший президент Дональд Трамп «придавил Китай и возвысил Тайвань», говорится в статье. Однако у Трампа не было чёткой стратегии, как и настоящей веры в защиту демократии и прав человека — он просто зарабатывал очки на внутриполитической арене, нанося удары по Пекину и используя Тайвань лишь как повод для оказания давления, пишет Shūkan Gendai.

В то время как новый президент Джо Байден, по оценкам автора, ведёт себя «вполне адекватно» и «чётко действует под флагом защиты демократии и прав человека». И хотя общая картина новой американской стратегии в отношении Китая пока ещё не ясна до конца, маловероятно, что Вашингтон вдруг начнёт предъявлять какие-то спорные требования в этой связи Японии во время предстоящего визита японского премьер-министра в США, говорится в статье: «Байден — эксперт в области дипломатии, и он уважает сценарий, заранее разработанный японскими и американскими дипломатами, поэтому он не станет, как Трамп, навязывать свои взгляды».



По оценкам экспертов, США теперь сосредоточили своё внимание на укреплении способности Тайваня защитить себя своими силами в случае чрезвычайной ситуации. «Американские военные уменьшат свою зависимость от авианосцев и не будут наносить удары по военно-морским и военно-воздушным базам Китая в случае чрезвычайной ситуации. Мир будет противодействовать за счёт экономического давления на Китай», — прогнозирует экс-посол США в Индии Роберт Блэквилл. В результате вероятность того, что американские военные воздержатся от прямого участия в боевых действиях на Тайване, выросла, поясняет автор.