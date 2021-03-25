CNN: Маск «атакует» Пекин обаянием, чтобы закрепиться на китайском рынке
«Последняя пара месяцев в Китае были непростыми для компании Tesla Илона Маска. И теперь он выкладывается на полную катушку, чтобы вернуть доверие Пекина», — пишет CNN.
«Последняя пара месяцев в Китае были непростыми для компании Tesla Илона Маска. И теперь он выкладывается на полную катушку, чтобы вернуть доверие Пекина», — пишет CNN.
Японский фигурист Юдзуру Ханю показал лучший результат по итогам проката коротких программ в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.
В Московской области проведут более 40 фестивалей в 2021 году.
Российский гонщик Haas Никита Мазепин поделился ожиданиями от дебютного сезона в «Формуле-1».
Французский кинорежиссёр и сценарист Бертран Тавернье скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщил расположенный в Лионе Институт Люмьер.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина оценила выступления российских фигуристов Евгения Семененко и Михаила Коляды в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.
Банк Англии представил дизайн новой банкноты номиналом 50 £, на которой будет изображен английский математик и криптограф Алан Тьюринг.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала в своём Twitter данные о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в ЕС.
Министр обороны Сергей Шойгу провёл встречу с одним из победителей конкурса «Лидеры России» — первым заместителем директора, исполнительным директором ЗАО «Специальное конструкторское бюро» Виктором Калининым.
Российский боец смешанных единоборств Магомедрасул Хасбулаев, являющийся двоюродным братом экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что прославленный спортсмен сумеет стать столь же хорошим тренером, как и его отец Абдулманап.
Российский боец смешанных единоборств Магомедрасул Хасбулаев оценил шансы своего двоюродного брата, экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, стать успешным тренером.
Почки на деревьях начали набухать в Московском регионе, подснежники могут распуститься в ближайшее время. Об этом сообщили синоптики.
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Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Доля безналичных платежей за повседневные покупки в России выросла на 5% за год и составила 76%.
Каждый шестой россиянин работал курьером во время режима самоизоляции, следует из опроса, проведённого сервисом «Самокат».
Объявлена дата старта сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) 2021/22.
По мнению американских чиновников, на ситуацию с мигрантами оказывает влияние информация, распространяемая контрабандистами и Россией, говорится в статье Business Insider. В частности, в материале упоминается RT en Español.
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Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников прокомментировал закон о гаражной амнистии.
В Татарстане первый компонент вакцины от коронавируса получили 119 478 человек.
Бразильский боец смешанных единоборств Фелипе Фроес не сумел уложиться в лимит лёгкого веса и не будет претендовать на титул чемпиона организации в поединке с россиянином Магомедрасулом Хасбулаевым.
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За сутки в Ульяновской области выявили 100 случаев COVID-19.
Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, почему первую ракетку страны Даниила Медведева прозвали Осьминогом.
Россия возобновляет с 1 апреля авиасообщение с Таджикистаном, Узбекистаном, Германией, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой.
Германия выдала России граждан Словакии и Украины, обвиняемых в ДТП и мошенничестве.
Заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявил, что НАТО идёт по пути конфронтации с Россией.
В МИД России предупредили, что разблокировка движения через Суэцкий канал может занять недели.
Российские фигуристы Михаил Коляда и Евгений Семененко не стали общаться с представителями прессы после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.
Российский боец смешанных единоборств Магомедрасул Хасбулаев, выступающий в Absolute Championship Akhmat (АСА), поделился мыслями о своём следующем сопернике, экс-чемпионе организации в полулёгком весе Фелипе Фроесе.
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Российский боец смешанного стиля Магомедрасул Хасбулаев, выступающий в Absolute Championship Akhmat (АСА), заявил, что пока не намерен менять своё прозвище — Фродо.
Почти 40% сотрудников компаний, которые продолжают работать дистанционно на фоне пандемии, хотели бы полностью или частично вернуться в офис.
Президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин прокомментировал в беседе с RT данные о том, что курс биткоина во время торгов 25 марта снизился более чем на 10% и достиг $51,282 тыс.
Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о составе национальной молодёжной команды в преддверии чемпионата Европы.
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что провёл конструктивные телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.
Российский спутник «Канопус В» снял из космоса севшее на мель в Суэцком канале судно Ever Given, из-за чего тот оказался заблокирован.
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что его организация отправила в Международный олимпийский комитет (МОК) запрос на использование фрагмента из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России во время награждения на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
В Свердловской области власти смягчили ряд ограничений по коронавирусу.
Аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов прокомментировал ситуацию с курсом рубля.
Министр экономического развития России Максим Решетников отметил снижение цен на сахар на 8% на внутреннем рынке.
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил прокат российского фигуриста Михаила Коляды в короткой программе на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме.
Центральная избирательная комиссия России создаст рабочую группу по рассмотрению жалоб на незаконную агитацию в интернете.
Эксперты сервиса «СберМаркет» зафиксировали рост продаж товаров для путешествий. В марте спрос, к примеру, на чемоданы вырос в 4,8 раза по сравнению с февралём.
Новый художественный руководитель «Гоголь-центра» Алексей Агранович рассказал о работе в театре.
Кандидат в премьер-министры Молдавии Игорь Гросу заявил об основаниях для роспуска парламента, после того как из-за отсутствия кворума не состоялось утверждение его кабмина.