CNN: Маск «атакует» Пекин обаянием, чтобы закрепиться на китайском рынке

В недавнем интервью Илон Маск не скупился на похвалу китайских властей. Американский бизнесмен, компания которого в последнее время столкнулась с проблемами в Поднебесной, выразил уверенность, что в ближайшие годы КНР станет ведущей мировой экономикой и главным покупателем его электромобилей, передаёт CNN.

«Последняя пара месяцев в Китае были непростыми для компании Tesla Илона Маска. И теперь он выкладывается на полную катушку, чтобы вернуть доверие Пекина», — пишет CNN.

Во время интервью китайскому государственному телеканалу CGTN гендиректор Tesla «расточал похвалы» Поднебесной. Он пообещал, что в долгосрочной перспективе страна станет «крупнейшим рынком» для его электромобилей.

«Я абсолютно уверен в будущем Tesla в Китае, — сказал Маск. — Я думаю, что китайская экономика может преуспеть в следующем десятилетии и станет крупнейшей экономикой в мире. При этом она неустанно стремится к устойчивому энергетическому будущему».

Эта «атака обаянием» может иметь решающее значение для судьбы Tesla в Китае. На протяжении нескольких лет компания пользовалась особым отношением со стороны китайских властей, но в последние недели она столкнулась с волной критики, обращает внимание CNN.

В прошлом месяце у властей КНР возникли вопросы относительно качества автомобилей компании, произведённых в Шанхае. А на днях китайские военные запретили машинам Tesla въезжать на объекты из-за опасений, что установленные на борту камеры могут быть использованы для шпионажа, поясняет телеканал.

Маск поспешил развеять опасения о шпионаже. Он заверил, что автомобили его компании никогда не будут использоваться для таких целей. Но слова бизнесмена стали «ещё одним шагом в его восхвалении» Пекина и подчеркнули важность китайского рынка для Tesla, считает CNN.

Китай уже приносит Tesla пятую часть доходов и является вторым по величине рынком компании после США. В интервью CCTV Маск выразил уверенность, что страна станет местом, где его фирма «будет производить наибольшее количество автомобилей и получит наибольшее количество клиентов».

В беседе с китайскими журналистами Маск также обратил внимание на амбициозный план Пекина добиться экономического господства в течение следующих пяти лет. По его словам, он впечатлён целями страны в борьбе с изменением климата.

В сентябре прошлого года председатель КПК Си Цзиньпин заявил, что к 2060 году страна станет углеродно-нейтральной. Правительство подробно изложило некоторые способы, которыми оно намеревается достичь этой цели, включая строительство новых атомных электростанций, напоминает CNN.

«Это очень смелые цели. И я думаю, что это великие цели. На самом деле мне бы хотелось, чтобы у ещё большего числа стран были подобные цели», — сказал CCTV Маск. «Я абсолютно уверен: Китай ждёт прекрасное будущее», — добавил он.

Маск не говорит по-китайски, что не мешает ему быть одним из самых популярных американских бизнесменов в Китае. Видео, на котором он танцует на сцене во время дебюта электромобиля Model 3, стало вирусным в соцсети Weibo.

У Маска около 1,7 млн подписчиков в Weibo — больше, чем у генерального директора Apple Тима Кука. Тем не менее гендиректор Tesla по-прежнему отстаёт от основателя Microsoft Билла Гейтса, у которого 4,1 млн подписчиков, обращает внимание CNN.