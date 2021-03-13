Sky News: опасное заблуждение — британский астрофизик о планах Маска переселить миллион землян на Марс

Главный астрофизик Великобритании назвал «опасным заблуждением» планы Илона Маска по колонизации Марса, пишет Sky News. По словам учёного, жить на Красной планете будет очень сложно из-за неблагоприятных условий среды, поэтому в космос продолжат отправляться не ради окончательного переселения, а в поисках приключений.
Лорд Мартин Рис, с 1995 года занимающий должность Королевского астронома, на Всемирном правительственном саммите в Дубаи раскритиковал планы Илона Маска отправить людей на Марс, сообщает Sky News.
Как напоминает издание, ещё в 2016 году американский предприниматель рассказал о своём замысле «на нашем веку» основать колонию на Красной планете, при этом он надеется впервые отправить туда людей к 2025 году. Много лет компания Маска использовала поверхность Марса, которую сделали похожей на Землю, в качестве рекламы. Однако в 2018 году было опубликовано исследование, спонсированное NASA, согласно которому эти планы невозможно осуществить с помощью существующих технологий. Тем не менее недавно миллиардер написал в Twitter, что верит в возможность создать на Марсе город на самообеспечении в 2050 году, если начать работу над этим проектом через пять лет.
Со своей стороны главный астрофизик Великобритании Мартин Рис уверен, что единственной причиной, по которой люди будут отправляться в космос, станет поиск приключений. По его словам, жить на Марсе будет не так просто из-за неблагоприятных условий среды. «Идея Илона Маска поселить на Марсе миллион людей является опасным заблуждением, — заявил Рис. — Жить на Марсе ничуть не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста».
Американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон поддержал мнение коллеги и добавил, что переброска миллиарда людей на другую планету, чтобы они спаслись от катастрофы на Земле, выглядит «нереалистично». Для того, чтобы назвать Марс домом, человечеству понадобится превратить его в Землю, а это гораздо более сложная задача, чем предотвратить апокалипсис на Земле, приводит Sky News доводы учёного.
Начало работы новой рабочей группы по информационной проблематике в ООН запланировано на июнь 2021 года, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.
Компания Microsoft ведёт расследование утечки конфиденциальной информации, которая могла быть использована для кибератаки на Microsoft Exchange Server, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Международному партнёрству ACT-Accelerator по обеспечению доступа к диагностическим средствам и препаратам от COVID-19 необходимо финансирование в размере $22,1 млрд, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Ракета-носитель «Союз-2» во время запланированного на 20 марта пуска с южнокорейским спутником CAS500-1 и ещё 37-ю космическими аппаратами предстанет в новой расцветке, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин, выступающий в промоушене ONE FC, поделился ожиданиями от матча московского «Спартака» со столичным «Динамо» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн высказал мнение о возможности участия российского нападающего Артемия Панарина в предстоящем матче с «Бостон Брюинз».
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 19 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
Россияне Андрей Рублёв и Аслан Карацев одержали победу над новозеландцем Маркусом Даниэлом и австрийцем Филиппом Освальдом в финале парного разряда турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в катарской Дохе.
Встреча с участием президента Армении Армена Саркисяна, армянского премьер-министра Никола Пашиняна и руководителей парламентских фракций на данный момент невозможна из-за требований части оппозиции, сообщили в пресс-службе лидера республики.