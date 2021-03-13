Sky News: опасное заблуждение — британский астрофизик о планах Маска переселить миллион землян на Марс

Главный астрофизик Великобритании назвал «опасным заблуждением» планы Илона Маска по колонизации Марса, пишет Sky News. По словам учёного, жить на Красной планете будет очень сложно из-за неблагоприятных условий среды, поэтому в космос продолжат отправляться не ради окончательного переселения, а в поисках приключений.

Лорд Мартин Рис, с 1995 года занимающий должность Королевского астронома, на Всемирном правительственном саммите в Дубаи раскритиковал планы Илона Маска отправить людей на Марс, сообщает Sky News.

Как напоминает издание, ещё в 2016 году американский предприниматель рассказал о своём замысле «на нашем веку» основать колонию на Красной планете, при этом он надеется впервые отправить туда людей к 2025 году. Много лет компания Маска использовала поверхность Марса, которую сделали похожей на Землю, в качестве рекламы. Однако в 2018 году было опубликовано исследование, спонсированное NASA, согласно которому эти планы невозможно осуществить с помощью существующих технологий. Тем не менее недавно миллиардер написал в Twitter, что верит в возможность создать на Марсе город на самообеспечении в 2050 году, если начать работу над этим проектом через пять лет.

Со своей стороны главный астрофизик Великобритании Мартин Рис уверен, что единственной причиной, по которой люди будут отправляться в космос, станет поиск приключений. По его словам, жить на Марсе будет не так просто из-за неблагоприятных условий среды. «Идея Илона Маска поселить на Марсе миллион людей является опасным заблуждением, — заявил Рис. — Жить на Марсе ничуть не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста».

Американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон поддержал мнение коллеги и добавил, что переброска миллиарда людей на другую планету, чтобы они спаслись от катастрофы на Земле, выглядит «нереалистично». Для того, чтобы назвать Марс домом, человечеству понадобится превратить его в Землю, а это гораздо более сложная задача, чем предотвратить апокалипсис на Земле, приводит Sky News доводы учёного.