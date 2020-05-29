CNBC: пилотируемый запуск SpaceX для Маска — важный шаг на пути к мечте о Марсе

Уже почти 20 лет предприниматель Илон Маск грезит Марсом — свою компанию SpaceX он создавал именно с целью полететь на Красную планету. Как пишет в своей статье CNBC, в случае успеха запуск ракеты Falcon 9 докажет, что детище Маска способно отправлять людей на орбиту, и поможет бизнесмену приблизиться к реализации его амбициозного плана.

Американский предприниматель Илон Маск никогда не боялся больших целей. Пожалуй, один из самых амбициозных его проектов и тот, о котором бизнесмен чаще всего упоминает, — полёт на Марс, пишет CNBC.

В среду 27 мая Маск и его компания SpaceX были готовы совершить исторический шаг, который приблизил бы предпринимателя к осуществлению мечты. В этот день должен был состояться первый запуск ракеты Falcon 9 с двумя астронавтами NASA на борту. Но в дело вмешалась погода, и полёт пришлось отложить, как планируется, на 30 мая.

Как напоминает в своей статье канал, этот запуск важен как для SpaceX, так и для NASA, поскольку американское космическое управление не отправляло астронавтов с территории США с 2011 года.

Лично для Маска успешная миссия станет своего рода «кульминацией его трудов по созданию успешной частной компании, специализирующейся на космических аппаратах». Бизнесмен создал SpaceX ещё в 2002 году в надежде сконструировать ракеты, которые когда-нибудь смогут полететь на Марс и сделать возможной колонизацию Красной планеты. Но для начала Маску придётся доказать, что его аппараты, которые разработаны так, чтобы их можно было использовать для нескольких миссий, могут без всяких проблем доставить человека хотя бы на орбиту.

Если всё получится на этот раз, SpaceX сможет показать, что его услуги — весьма конкурентоспособная опция для будущих пилотируемых полётов. Успех нынешней миссии — «необходимый шаг» на пути к главной цели, Марсу.

Судя по прошлым заявлениям Маска, он планирует отправить на Красную планету беспилотный аппарат в 2022 году, а людей — уже в 2024-м. Однако, как подчёркивает CNBC, смелые проекты бизнесмена далеко не всегда укладываются в заявленные сроки.

Но о Марсе Маск мечтает уже почти 20 лет. По его же словам, на создание SpaceX его вдохновил цикл научно-фантастических романов Айзека Азимова «Основание». Эти произведения открыли ему глаза на возможность продлить существование человеческой цивилизации с помощью космических аппаратов, которые сделали бы доступными для людей другие планеты.

В 2001 году, заработав несколько сотен миллионов долларов с продажи своих стартапов, предприниматель начал обзванивать экспертов из области астронавтики, включая будущего сооснователя SpaceX Джима Кантрелла, и расспрашивать у них о перспективе покупки российских ракет-носителей, на основе которых он мог бы сделать аппарат, способный отправиться на Марс. Год спустя Маск учредил собственную компанию и задался целью сконструировать многоразовые ракеты своими силами.

Как вспоминал позднее Кантрелл, при создании SpaceX Маск больше интересовался Марсом, чем деньгами. «Илона в действительности не волнуют деньги — он хочет полететь на Марс. Наш проект изначально был сфокусирован на Марсе, а не на рынке. Мне всё время приходилось напоминать, что бизнес-сторона вопроса для нас тоже важна. Я говорил: «Илон, понимаешь, нам нужна отдача от инвестиций». А он отвечал: «Да плевать мне на эту отдачу», — рассказал Кантрелл в интервью Wired в 2018 году.

Несмотря на то что деньги в проекте, по всей видимости, занимают не первую роль, компании с момента своего создания удалось существенно вырасти, обращает внимание CNBC. К примеру, контракт с NASA принёс ей более чем $3,1 млрд. С начала 2019 года инвесторы вложили в SpaceX ещё почти $1,7 млрд. На сегодня стоимость компании оценивается в сумму $36 млрд.

Тем не менее Маск по-прежнему грезит Марсом. В соцсетях миллиардер заявил, что хочет к 2050 году отправить на Красную планету миллион человек. Кроме того, предприниматель не исключает, что переедет и сам.