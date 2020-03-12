Independent: и покрыл их всех чёрным — Илон Маск пообещал, что его интернет-спутники не помешают астрономам

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что высказанные ранее некоторыми экспертами опасения по поводу того, что интернет-спутники Starlink компании SpaceX будут мешать астрономическим наблюдениям, преувеличены, пишет The Independent. Как отмечается в материале издания, в самой компании Маска говорят, что спутники будут окрашивать в чёрный цвет, чтобы они были менее заметными в ночном небе.

Основатель SpaceX Илон Маск ответил на критику в адрес его компании в связи с проектом Starlink, в рамках которого предполагается запуск многотысячной группировки «микроспутников» для обеспечения повсеместного доступа в сеть интернет, сообщает The Independent. По данным британской газеты, отдельные астрономы ранее заявляли, что спутники Starlink, имеющие форму плоских панелей, будут мешать телескопам получать изображения и искажать радиоволны — однако господин Маск опроверг эти опасения, назвав их преувеличенными.

«Я уверен в том, что мы никак не повлияем на астрономические открытия, эффект будет нулевым. Таков мой расчёт. Если же эффект всё же окажется ненулевым, мы предпримем корректирующие меры, — цитирует Маска The Independent. — Впрочем, человека, который смог бы мне сказать, где они (спутники) все находятся, я ещё не встречал. Так что не может быть, чтобы это действительно было настолько большим делом».

Как отмечается в материале The Independent, в SpaceX ранее сообщили, что координируют усилия с европейским сообществом радиоастрономов и Национальной радиоастрономической обсерваторией США, чтобы избежать негативного влияния на астрономические наблюдения. Кроме того, по словам представителя компании, она «предпринимает шаги по покраске корпусов спутников Starlink в чёрный цвет, чтобы помочь снизить их влияние на деятельность сообщества астрономов»; по данным The Independent, корпуса 60 спутников группировки, запущенных в этом году, уже были затемнены.

Насколько проект Starlink повлияет на космические наблюдения, пока не вполне ясно, признаёт обозреватель The Independent. Вместе с тем, как заявил ранее в этом году британский астрофизик Дейв Клементс, проект станет «трагедией» и в теории может помешать землянам обнаруживать приближающиеся к Земле астероиды. «Спутники будут находиться на переднем плане, между нашими точками наблюдения с Земли и остальной вселенной, так что мешать они будут всему, — пояснил Клементс. — И мы будем упускать из виду всё, что окажется за ними, будь то пролетающий рядом потенциально опасный астероид или же самый удалённый от нас квазар во всей вселенной».

SpaceX — лишь одна из целого ряда компаний, работающих над обеспечением доступа к интернету через спутниковые группировки: аналогичные проекты развивают также американский гигант Amazon и британский стартап OneWeb, напоминает обозреватель The Independent. Господин Маск ранее выражал надежду на то, что Starlink станет первым успешным проектом такого рода, и отметил, что проект начнёт работать в северных штатах США и Канаде уже в этом году. Глобальный запуск проекта планируется к 2021 году, пишет автор.