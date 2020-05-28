CBS News: исторический полёт SpaceX отменили из-за погодных условий

Запуск первого за девять лет космического шаттла из Соединённых Штатов пришлось отложить из-за плохих метеоусловий, пишет CBS News. Издание отмечает, что NASA предпримет вторую попытку совершить исторический полёт в субботу, когда ожидается более благоприятная погода.
Компания SpaceX была вынуждена отложить долгожданный запуск космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту из-за ненастной погоды и возможного тропического шторма над Атлантическим океаном, сообщает CBS News. Запуск шаттла стал бы первым пилотируемым полётом на орбиту из Америки за почти девять лет.
В статье отмечается, что компания планирует сделать ещё одну попытку вывести Crew Dragon на орбиту и состыковать его с МКС в субботу, а третья возможность представится в воскресенье. Синоптики прогнозируют с вероятностью 70%, что погодные условия в субботу будут приемлемыми, а дождь и низкие тучи менее вероятными.
Отмена полёта стала обидным разочарованием для Дугласа Херли и Роберта Бенкена, которые последние четыре года тренировались перед одним из самых ожидаемых стартов в истории NASA. После завтрака, короткой фотосессии и обсуждения погодных условий астронавты надели свои футуристические скафандры и на машине Tesla отправились к стартовой площадке. Ранее на этой неделе руководители миссии заявили, что отменят полёт, если за 45 минут до старта будет неблагоприятная погода. Хотя синоптики прогнозировали 60-процентную вероятность хорошей погоды, с течением дня условия не улучшились настолько, чтобы соответствовать критериям NASA, поэтому SpaceX прервал обратный отсчёт.
Несмотря на историческую значимость миссии и то, что президент Трамп решил лично присутствовать на запуске, директор NASA Джим Брайденстайн и основатель SpaceX Илон Маск заявили, что отменят полёт при любой угрозе его безопасности. По словам Маска, это не просто «абсолютный», но «единственный приоритет» его команды.
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